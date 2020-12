SANTIAGO. EP. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asegurou que o posible peche perimetral de Galicia de cara á ponte da Constitución "está enriba da mesa" do comité clínico e "non está descartado", aínda que a decisión aínda "non está pechada". Así o avanzou o conselleiro este domingo nunha entrevista concedida á Radio Galega, recollida por Europa Press, na que lembrou non en balde que decenas de municipios galegos chegarán a esa ponte coas maiores restricións, o que inclúe precisamente a prohibición de entradas e saídas.

Con todo, insistiu en que "está enriba da mesa" o peche da Comunidade, igual que o estarán outras autonomías, entre elas Madrid, como no festivo de Todos os Santos. Iso si, Comesaña lembrou que entón Galicia non se confinou. "E creo que non tivemos grandes problemas", engadiu, coa vista posta en posibles desprazamentos masivos que cheguen en datas previas ao Nadal desde outras comunidades.

Sobre a situación global da pandemia, o conselleiro de Sanidade cualificouna como "positiva", dado que xa hai datos de "certo descenso estable" en "practicamente todas" as sete áreas sanitarias e os concellos sobre os que o comité clínico "ten algún tipo de observación".

Salvo algunhas excepcións, como os últimos municipios que se engadiron ás restricións máis duras --Moaña, Ribadumia, Meis, Meaño, Cee, Dumbría e Muxía-- ou os descensos que "custan un pouco máis" nas áreas de Vigo e Pontevedra-O Salnés, "en xeral hai unha tendencia estable á baixa en toda Galicia", resumiu Comesaña.

ALIVIO EN SANTIAGO E OURENSE

Por isto mesmo, o conselleiro de Sanidade volveu apuntar ao alivio destas medidas en Santiago e en Ourense ao longo da semana que entra. Nestas cidades e comarcas os datos "son bos" e "estables" non só na incidencia acumulada a 14 días, que está "por baixo dos 150" positivos de covid por 100.000 habitantes ou mesmo "por baixo de 100" nalgún caso.

E é que, ademais, nestas zonas hai unha presión hospitalaria "moito mellor" que cando se adoptaron as medidas a finais de outubro e as xefaturas territoriais do Sergas "transmiten tamén esa estabilidade".

Preguntado sobre o posible levantamento de restricións noutras cidades, Comesaña preferiu ser prudente, porque os datos empeoran ou melloran "moi rápido" en "poucos días", pero si apuntou á "tendencia moi boa" da Coruña. "Podería ser que a final de semana teña tamén valores bos, pero hai que ir mirando no día a día", dixo.

REABRIR HOSTALARÍA ANTES QUE O PERÍMETRO

Non obstante todo iso, o conselleiro suxeriu que "podería ser" que naqueles municipios "máis grandes" se puidese reabrir a hostalaría antes que o peche perimetral, que seguiría.

Esta será unha das cuestións que estarán sobre a mesa este luns nunha reunión entre a Xunta e o sector, un día antes que o próximo comité clínico aborde o plan de desescalada galego, con distincións entre concellos de máis ou de menos de 10.000 habitantes.

Neste sentido, Comesaña explicou que se trata de "ter distintos escenarios" en función das particularidades de cada zona, xa que se estudará "todo un abano" de variables como a porcentaxe de poboación de máis de 60 anos, a taxa de positividad e a incidencia acumulada, entre outras.

MEDIDAS "MÁIS LAXAS" EN MUNICIPIOS PEQUENOS

De feito, a importancia da distinción entre o mundo rural e o urbano explícase con que a incidencia acumulada --casos por cada 100.000 habitantes-- pode ser "moi grande", mesmo por encima de 1.000, en municipios moi pequenos nos que "se cadra hai cinco, dez ou quince casos" de coronavirus.

Por isto mesmo, o conselleiro dixo que é "probable" que isto se traduza en restricións "máis laxas" en localidades máis pequenas, a pesar de ter a mesma incidencia que as cidades: "En concellos máis grandes é onde máis preocupa a mobilidade (...) pero nos máis pequenos esa preocupación é menor".