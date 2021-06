Galicia pedirá que se modifique el protocolo presentado por Sanidad y seguirá por ahora con su propia hoja de ruta

Las discotecas y otros negocios vinculados al ocio nocturno podrán llevar a cabo su actividad hasta las tres de la mañana en aquellos territorios sin riesgo o que se encuentren en el nivel 1 del ‘semáforo’ COVID de Sanidad. Consumo de bebidas y alimentos en mesas, distancia de 1,5 metros entre grupos, 50 % de aforo en interiores y terrazas al 100 %, pero solo hasta la medianoche.

Esas son las normas que aplicará el Ministerio, que serán de obligado cumplimiento y no solo una recomendación, como se había hablado a comienzos de semana. Galicia, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Murcia votaron en contra de las propuestas, pero aún así el decreto salió adelante.

“Nosotros nos sentamos a la mesa del Comité Interterritorial para analizar un documento de recomendaciones y nuestra sorpresa fue que se convirtió en un documento de obligaciones”, aseguró este jueves el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, que afirmó que “no nos esperábamos ese cambio ni esa falsa metodología en el ámbito del consenso y la lealtad”.

Por tanto, dejó claro en declaraciones posteriores a la visita de Felipe VI a Compostela, que “no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo”. “En la forma porque un documento de obligado cumplimiento exige de estudio previo y pasarlo antes por el Comité Clínico, y en el fondo porque no podemos aceptar que cuando llevamos aplicando protocolos año y medio y están dando buenos resultados ahora de forma abrupta tengamos que cambiarlos y aplicar otros que no conocemos y que el Comité no ha validado”, precisó el presidente gallego.

Desde la Xunta no comprenden puntos como el de no poder estar en una terraza al aire libe a partir de las doce, pero sí en lugares cerrados hasta las tres de la mañana, así como que en municipios con más de 150 casos por cada cien mil habitantes de incidencia haya que cerrar el interior de los establecimientos de hostelería.

Por ello, en estos momentos, tal y como precisó Feijóo, la asesoría jurídica de la Xunta está analizando el documento y “viendo si realmente tiene fuerza vinculante o no”. En caso de que la tenga, “es evidente que Galicia siempre acata las resoluciones de obligado cumplimiento”, pero “ya aseguro que vamos a presentar modificaciones, porque es muy difícil explicar a la hostelería un documento que no conoce, que no fue hablado con ellos”.

De este modo, hasta nuevo aviso, el Gobierno gallego apuesta por mantener la hoja de ruta en la que estaban trabajando hasta ahora. “Contemplamos, de cara al Comité de la próxima semana, poder ampliar el número de personas en las reuniones, si hacemos caso al protocolo del Gobierno, no podríamos”, precisó el titular autonómico.