Galicia quedará o luns sen municipios pechados pola COVID

SANTIAGO. EP. Galicia deixará de ter municipios con peche perimetral pola incidencia da Covid-19 desde o vindeiro luns, 7 de xuño, despois de descender ao nivel alto de restricións os de Mos (Pontevedra) e A Pobra do Caramiñal (A Coruña), que na actualidade teñen restricións máximas. Así o informou este venres a Consellería de Sanidade nun comunicado, no que explica que a Dirección Xeral de Saúde Pública acordou "descender ao nivel alto de restricións" aos concellos de Mos e A Pobra do Caramiñal para os que o comité clínico acordou o máximo o pasado día 1 de xuño. Por iso, explica Sanidade que, "tras avaliar a situación epidemiolóxica dos dous únicos concellos galegos nos que rexían as medidas do nivel máximo de restricións, e corroborar que a evolución de ambos cumpría cos criterios fixados polo comité clínico para baixar de nivel", o departamento sanitario galego decidiu que, desde o vindeiro luns, ambas as localidades pasen a formar parte da lista de concellos en nivel alto.

Pola súa banda, indica Sanidade, o resto de municipios galegos seguirán cos mesmos niveis de restricións actuais. En concreto, o pasado martes o comité clínico determinou nivel alto de restricións en Ordes (A Coruña) e Viveiro (Lugo). Mentres, en nivel medio sitúanse as localidades de Moraña, Ponteareas, Cenlle, Lobios, O Barco de Valdeorras, Ribeira, Boiro, Oroso, Xove, Vilalba e Monforte de Lemos.

Sanidade puntualiza que esta medida entrará en vigor ás 00,00 horas do próximo luns 7 de xuño, xornada na que xa non haberá municipios con peches perimetrales, nin con restricións horarias de movemento, así como tampouco locais hostaleiros coa obrigación de pechar pola incidencia da Covid-19 --medidas do nivel máximo--.

Esta decisión da Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia prodúcese apenas 24 horas despois da sentenza do Tribunal Supremo que anulou o toque de queda e a limitación das reunións sociais en Baleares por considerar que non son proporcionais ao ter en conta a situación epidemiolóxica no territorio.

Fontes de Sanidade consultadas por Europa Press aclararon que esta decisión se tomou por parte da Dirección de Saúde Pública no canto de reunirse o Subcomité clínico este venres en función do acordado na última reunión do comité de expertos que asesora á Xunta o martes pasado.

Deste xeito, explicaron que o martes o comité decidiu que pasados dez días de evolución da situación epidemiolóxica dos concellos de Mos e A Pobra este venres "se revisase" para poder pasar do nivel máximo a alto de restricións o luns, que implica quedar sen peche perimetral, que a hostalaría poida abrir e que xa non se limite o horario dos movementos entre as 23,00 e as 6,00 horas.

SUBCOMITÉ CLÍNICO

As mesmas fontes de Sanidade destacaron que dada a evolución de Galicia ao "mellorar" a situación epidemiolóxica pola Covid, o Subcomité clínico reunirase en venres de forma "extraordinaria só" en caso de haber algo que avaliar "de forma excepcional".

Iso supón que a Dirección Xeral de Saúde Pública poderá "repasar" e revisar, como sucedeu este venres, "de cara á nova normalidade" a situación de concellos que o comité clínico determine en función do cumprimento do prazo para ver a evolución epidemiolóxica.

RATIFICACIÓN XUDICIAL

Pola súa banda, fontes xudiciais aclararon que para estes cambios nas restricións en Galicia a Xunta non ten que pedir ratificación ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como sucedeu desde que quedou sen efecto o estado de alarma.

Respecto diso, as mesmas fontes puntualizaron que só teñen que pedir ratificación xudicial se se inclúen máis concellos nas restricións máis aló do día 12 de xuño, até cando están avaladas as medidas adoptadas polo comité clínico que supoñen limitacións actuais, xa que para deixar sen efecto as restricións máximas non é necesario aval xudicial. En relación ao mantemento da restrición do dereito de reunión en espazos privados durante a madrugada nos municipios galegos, nos que os encontros están retringidos a convivientes entre a 1,00 e as 6,00 horas, fontes de Sanidade comentaron que están "á espera do que digan os servizos xurídicos".