Galicia rechazó los criterios de Sanidad por "incompletos, improvisados y poco trabajados"

Santiago. EFE. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado este jueves el rechazo de Galicia a los criterios adoptados en el Consejo Interterritorial de Salud porque son "incompletos, improvisados y poco trabajados" y "producto de la tensión entre un Ministerio (Sanidad) y una Comunidad Autónoma (Madrid)". En cualquier caso, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego Núñez Feijóo ha dicho que acata la orden publicada por el Ministerio de Sanidad "mientras esté en vigor y hasta que sea derogada, en caso de que lo sea".

Para mejorar la lucha contra la pandemia en Galicia, además, el Gobierno gallego ha dado el visto bueno a la puesta en marcha del denominado Covidauto escuela, un método para cribar a alumnos y profesores afectados por un positivo en un aula sin pasar por el centro de salud o el punto de atención continuada.

Con esta medida, los afectados irían directamente al centro hospitalario de referencia, donde ya les estarían esperando -previa comunicación del jefe territorial de Educación al de Sanidad- y con esta medida se espera que sirva para descongestionar la Atención Primaria.

Entre otras medidas, además, la Xunta ha anunciado que a partir de mañana 2 de octubre hará un cribado a todos los profesionales del Servicio Galego de Saúde y entes asociados.

Durante su intervención, Núñez Feijóo ha insistido en que ninguna de las tres ciudades gallegas con más de cien mil habitantes -y tampoco el resto- reúnen los criterios publicados en el BOE para restringir la movilidad, por lo que no será necesario aplicarlos; "y si los cumplieran", ha dicho, "me preocuparía".

El titular de la Xunta ha explicado que la Incidencia Acumulada en Galicia en los últimos catorce días es de 104 casos por 100.000 habitantes, frente a una media de 284 en toda España.

"Es muy temprano para saber si es una tendencia estable, real, o puede cambiar por conductas inapropiadas", ha continuado Núñez Feijóo, que ha hecho "un doble llamamiento" y un "ruego" a los gallegos.

En primer lugar a los jóvenes que han celebrado fiestas en pisos o en otros espacios tras haber comenzado el curso universitario y, en segundo lugar, a todas la personas para que extremen el respeto al uso de mascarilla, la higiene y la distancia social en reuniones de amigos y familiares.

Ambas, ha explicado, producen "preocupación" en el Gobierno gallego por sus posibles consecuencias.

Núñez Feijóo, además, ha recordado su exigencia de que haya "criterios comunes" en toda España, ha reclamado un debate "epidemiológico y no político" en la lucha frente a la covid-19 y ha desechado la idea de que la postura de Galicia esté vinculada a un frente común de las comunidades gobernadas por el PP contra el Gobierno.

Entre sus críticas a los criterios aprobados por mayoría en el Consejo Interterritorial de Salud, Núñez Feijóo ha destacado que son "más complejos" los criterios empleados en un consentimiento informado para operarse "de juanetes o cataratas" en la sanidad pública gallega que los acordados por el Ministerio para "cerrar una ciudad".

Núñez Feijóo ha indicado que el comité clínico que asesora a la Xunta trabaja desde hace meses con "diez criterios" y ha criticado que los tres decididos por Sanidad son "sorprendentes" y es "muy sospechoso" porque parecen estar diseñados para que afecten únicamente a una Comunidad Autónoma, en alusión a Madrid.

"Si el Gobierno central no lo tiene (un comité clínico asesor) que no intente invalidar el de las Comunidades que sí lo tenemos", ha pedido el presidente gallego al ministro Salvador Illa, a quien ha dicho que los tres criterios "aislados e improvisados" aprobados por Sanidad a Galicia "no le valen", ya que se guía desde hace meses "por otros más complejos y más serios" elaborados "mientras el Ministerio de Sanidad sesteaba".

Núñez Feijóo ha llegado a decir que el comité clínico que asesora a la Xunta no puede estar de acuerdo con unos criterios "tan groseros" planteados por Sanidad, ya que "no miden de forma concreta y específica el problema".

Próximamente, ha dicho, enviará al Gobierno una propuesta de ley para combatir la pandemia que espera "no se vea como un elemento de discusión política, sino como aportación", ya que son las Comunidades las que "gestionan la pandemia, no el Gobierno".

Para luchar contra la covid-19 en Galicia, además, el Consello ha autorizado una partida de 26 millones de euros para que colegios y universidades hagan frente a sus necesidades de seguridad e higiene.

Durante su reunión de este jueves, el Gobierno gallego ha dado luz verde a la puesta en marcha del Foro de reactivación del deporte gallego, en el que los distintos actores implicados propondrán medidas para retomar las competiciones dado "el vacío legal" existente sobre el deporte no profesional.

Entre otros asuntos, además, la Xunta ha aprobado la creación de la especialidad en dietética dentro de la categoría estatutaria de técnico especialista del Sergas. EFE

