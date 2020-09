Galicia registra 159 positivos en otra jornada en la que descienden los casos activos

SANTIAGO. EP/Efe. Galicia ha detectado otros 159 positivos por Covid-19 tras registrar 210 nuevas altas de pacientes, lo que sitúa los casos activos en 4.297, que vuelven a bajar --56 menos--. Según los datos actualizados este martes por la Consellería de Sanidade, los casos activos han bajado en todas las áreas sanitarias salvo en la de Ourense, donde han experimentado un incremento de 13 hasta los 756. Mientras, en el área sanitaria de A Coruña han descendido en 22 con respecto al lunes hasta situarse en los 977; en la de Lugo han caído hasta los 539 --13 menos--; en la de Pontevedra, a 793 --18 menos--; en la de Santiago a 572 --11 menos--; en la de Vigo a 510 --dos menos--; y en la de Ferrol han bajado a 150 --tres menos--.

En cuanto a los pacientes curados en la Comunidad gallega han aumentado a 18.744, lo que supone 210 más que los registrados en la jornada del lunes. Además, hasta la fecha en Galicia han fallecido 736 personas con Covid-19, las últimas cinco víctimas han sido notificadas en la tarde del lunes. Además, la Comunidad gallega ha incrementado las PCR realizadas hasta las 474.033 este martes con respecto a las 469.694 registradas hasta el lunes, según los datos de Sanidade.

740 MUERTES

Galicia ha alcanzado las 740 muertes desde el inicio de la pandemia tras cuatro nuevos fallecimientos de ancianos que se infectaron de coronavirus, ninguno de ellos relacionado con residencias de mayores, según ha informado la Consellería de Sanidad.

Se trata de un hombre de 86 años, otra mujer de la misma edad y un varón de 81 que estaban ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y también un octogenario, de 83, atendido en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Todos ellos presentaban patologías previas, precisa esta fuente. EFE

321 CONTAXIADOS EN RESIDENCIAS

Os usuarios de residencias con Covid-19 aumentaron a 321 este martes após detectarse dous novos positivos e un falecemento --na Ballesol de Oleiros-- con respecto aos rexistros facilitados o luns, segundo os datos actualizados este martes pola Consellería de Política Social.

Segundo os últimos datos actualizados, detectáronse dous novos positivos nun usuario da residencia de maiores DomusVi Lugo de Outeiro de Rei, que suma 132 casos --uno máis-- e outro na residencia de maiores Nosa Señora dúas Milagres de Barbadás --o primeiro deste centro--. A eles engádese un traballador da residencia de maiores DomusVi Coruña de Oleiros.

Pola súa banda, deron negativo un traballador da residencia de maiores Orpea Lugo; outro da residencia de atención á discapacidade Ricardo Baró de Aspronaga de Oleiros e outro da residencia de atención á discapacidade Chapela en Redondela.

Ademais, Política Social explica que se retiran dous casos porque, após repetírselles a PCR a proba deu negativo, en relación a un traballador da residencia de maiores Bellavista Care de Nigrán e outro da residencia de maiores de Moledo en Vigo.

Deste xeito, os usuarios con positivo en Galicia distribúense en 132 na Residencia DomusVi Lugo de Outeiro de Rei; 46 en Nosa Señora do Viso en Lobeira; 32 na Residencia Ballesol de Oleiros; 21 no Fogar residencial El Pinar de Culleredo; 14 na Residencia Las Salinas de Ourense; 13 na Residencia Santa Marta de Vigo; e outros dous na Residencia DomusVi de Lalín.

A eles engádense un usuario contaxiado en cada un destes centros: Residencia Torrente Ballester da Coruña; Residencia Arteixo; Residencia El Pilar e Residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás.

TRABALLADORES

En canto aos traballadores afectados en residencias baixaron a 117, dúas menos que este luns, ao dar negativo un da Orpea Lugo e ter PCR negativa un da Bellavista Care de Nigrán e outro de Moledo en Vigo, mentres que un da DomusVi Coruña de Oleiros deu positivo.

Deste xeito, o cadro con máis contagios é a da residencia do Incio, con 35 empregados con PCR positiva, e a DomusVi Lugo, de Outeiro de Rei, con 24. Seguen a este a de Nosa Señora do Viso (14), El Pinar de Culleredo (7), Las Salinas de Ourense (4) e Santa Marta de Vigo (3).

A estes súmanse dous casos na residencia Ballesol de Oleiros, outros tantos no centro de Volta do Castro, en Santiago, igual que na residencia da Fundación José Otero, tamén na capital galega, na Nosa Señora do Socorro de Arnoia e no CRAPD Vigo I.

E rexistran un traballador afectado as seguintes residencias: Orpea Lugo; Quercus de Leiro (Ourense); Adcor na Coruña; Residencia de Oleiros; DomusVi Noia; Porta do Camiño de Santiago; Fogar do Cereixal de Becerreá; San Simón de Teo; A Milagrosa de Lugo; San Bartolomeu de Xove; A Nosa Señora da Saúde da Peroxa; DomusVi Barra de Miño de Coles; Santiago Apóstolo de Vilamarín; Fogar Residencial Vilar de Barrio; Residencia Campolongo; DoralResidencias de Mos; CRAPD Vigo II e residencia xeriátrica Albi-Beade.

CENTROS DE DISCAPACIDADE

En canto aos vos centros de atención a persoas con discapacidade baixan a 20 os usuarios contaxiados e a 19 os traballadores, após dar negativo un empregado da residencia de atención á discapacidade Chapela de Redondela.

Do total, a residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros, acumula 19, e o centro Pai Menni de Betanzos (A Coruña) segue cun caso.

Neste tipo de instalacións hai 19 traballadores infectados de COVID. Do total, 13 corresponden á residencia Ricardo Baró de Oleiros e dúas á Residencia de Adultos Pai Menni de Betanzos. Pola súa banda, hai un caso en cada un dos centros: CAPD A Coruña; Juan Vidán Torres de Santiago; Residencia de atención a persona con dano cerebral de Fudace de Castro de Rei; e Residencia de atención a persoas gravemente afectadas de parálises e dano cerebral da Cruz Vermella en Castro de Rei.