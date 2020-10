Galicia rexistra outro falecido con covid e detecta 217 novos positivos

O falecemento dunha muller de 83 diagnosticada con coronavirus que permanecía ingresada no Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol eleva a 755 as vítimas mortais con covid en Galicia, que detectou outros 217 novos positivos nas últimas 24 horas.

A morte desta muller, que presentaba patoloxías previas, súmase a outros tres decesos confirmados en hospitais galegos dos que informou a Consellería de Sanidade na tarde do sábado. Trátase de tres homes de 93, 89 e 87 anos que estaban ingresados no Hospital de Lugo, no Complexo Hospitalario de Ourense e no Complexo Hospitalario de Santiago, respectivamente. Todos eles presentaban patoloxías previas.

Así as cousas, segundo a última actualización de Sanidade ofrecida na mañá deste domingo, Galicia detectou 217 novos positivos, un máis que os identificados a xornada anterior.

Deste xeito, o número de casos activos na comunidade sitúase en 4.038 (54 menos que o sábado) despois de que 267 persoas recibisen o alta e deixasen de computar como pacientes afectados por covid.

Os casos activos baixan en todas as áreas sanitarias coa excepción de Ourense, que ten 55 casos activos máis que o sábado ao alcanzar os 946.

No resto, descenden o número de persoas diagnosticadas con covid, especialmente nas áreas de Pontevedra (33 menos até os 689) e na Coruña (819, 29 menos que 24 horas antes). Santiago ten 530 (17 menos), Vigo conta con 445 (15 menos) e en Ferrol hai 116 (5 menos).

Así mesmo, até a data, a Comunidade galega realizou 504.922 PCR fronte ás 499.201 que contabilizaba este venres, o que implica que en 24 horas fixéronse 5.721 probas.