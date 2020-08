A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 1.995, 212 máis nas últimas 24 horas. Deles, 1.114 son da área da Coruña, 69 máis, 254 da de Lugo, 84 máis, 179 da de Ourense, 22 máis, 85 da de Pontevedra, 5 máis, 144 da área de Vigo, 3 máis, 130 da de Santiago, 17 máis, e 89 da de Ferrol, 12 máis.

Do total de pacientes positivos, 6 están en UCI, igual que onte, 67 en unidades de hospitalización, 3 máis, e 1.922 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 11.737 persoas curadas, 36 máis, rexistrándose 628 falecementos, dous máis. As últimas mortes corresponden a dous varóns da área sanitaria de Lugo, de 93 e 77 anos, e que tiñan patoloxías previas.

O número de PCR realizadas é de 294.691.