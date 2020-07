Galicia se llevaría ocho mil millones si el reparto del apoyo de la UE a España fuese por peso poblacional

Tras catro noites de disputas entre os catro frugais e o resto dos 27 o Consello Europeo acadou a madrugada pasada un acordo de 1.074 mil millóns para o orzamento 2021-2027 e, a maiores, o chamado programa de recuperación do COVID, chamado Next Generation EU (NGEU) con 750 mil millóns, a metade en subvencións. Foi un espectáculo pouco edificante, pero nada que non pase e todas as negociacións: contribuíntes netos contra beneficiarios, euroescépticos contra euroidealistas, europeístas contra democracias iliberais. As ideoloxías de partido contan pouco: tres dos catro frugais son socialdemócratas. A crise do coronavirus exacerbou as diferenzas. O novidoso é que, por primeira vez, se acordase que un programa Europeo coma o NGEU se financiase vía endebedamento a devolver vía novos impostos europeos e non por cotas das arcas estatais. En clave doméstica: España contaba recibir 77.000 millóns en axudas NGEU. Co acordo de onte, isto podería baixar ata uns 40.000 millóns. Agora ben, isto supón comprometer en só tres anos, 2021 a 2023, tantos cartos coma os que se lle asignaran ao Reino de España para todo o período 2014-2020. Estamos a 2020 e aínda nin se gastaron a metade deses cartos. Iso significa que co acordo de onte, nos próximos tres anos ministerios e comunidades teñen que gastar os 20.000 millóns que quedan dos fondos 2014-2020, preparar e comezar a gastar os algo menos de 40.000 dos fondos 2021-2027 e comprometer eses 40.000 millóns do novo fondo de recuperación. Co plus de que para recibir estes cartos Economía ten que enviar a Bruxelas un Plan Nacional de Recuperación que vai ser visto con lupa polos Estados do norte. A Comisión Europea leva anos mandando recomendacións moi detalladas verbo das pensións, servizos públicos, baixa produtividade. Documentos que ninguén le. Agora todas estas reformas, tan ambiciosas coma as que nos meteron no euro, deberán ser acordadas polo Congreso e polas CCAA. Iso é moi positivo. Parte da desconfianza do norte é precisamente pola falta de cumprimento en España e outros dos compromisos asumidos en Bruxelas. O problema é que todo este diñeiro do plan de recuperación non se pode gastar para financiar gasto corrente en pensións, desemprego ou gasto farmacéutico. É só para investimentos que melloren as administracións públicas, as infraestruturas ou a innovación. Investimentos que dan resultado a medio prazo. Ademais, as subvencións do NGEU non son transferencias directas, senón que cada Estado fai o gasto primeiro (de 2021 ata 2026) e logo a UE reembólsao. O que supón que hai que dispor primeiro de 40.000 millóns para que logo a UE chos reembolse. Deses 40.000 só chegarán seguro en 2021 o 10%: 4.000 millóns. Dada a contracción da economía de arredor do 10% do PIB este ano, o máis probable é que para financiar o déficit o Goberno teña que recorrer ao endebedamento vía o Banco Central Europeo, o BEI, os créditos SURE para o desemprego e mesmo o temido Mecanismo Europeo de Estabilidade.