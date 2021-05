Mascarilla para salir a pasear. Mascarilla para hacer deporte. Mascarilla para sentarse en un bar a tomar una cerveza. Mascarilla para estar trabajando. Mascarilla en el médico. Mascarilla en la playa. Mascarilla en la montaña. Mascarilla, mascarilla, mascarilla. Un año ya sin poder respirar aire puro es lo que llevamos los gallegos y todos los españoles.

Desde que se instauró la Ley 2/2020, de 29 de marzo, que establecía la obligatoriedad de usar el tapabocas en casi todo momento –salvo contadas excepciones– a nivel nacional, hemos estado respirando el aire caliente de nuestro propio aliento en todas partes salvo en nuestra casa. ¿Alguien se acuerda de lo que era poder oler la brisa marina? ¿Y la hierba mojada después de la lluvia? ¿Alguien recuerda cómo era ese rico olor de la comida recién hecha? No es que los hayamos perdido del todo, pero sí se ven mermados por ese intermediario de tela que tenemos que llevar aparejado a nuestra cara como si fuese una doble piel.

Deseando estamos poder prescindir de ella y, tras el anuncio de Fernando Simón de este lunes, diciendo que en pocos días podremos dejar de usarla en el exterior, la expectación es total. En Galicia, la relajación del uso de la mascarilla se prevé ya para las próximas semanas en “condiciones muy concretas”, según indicó este martes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que lo ejemplificó diciendo que podría dejar de usarse en “paseos por espacios exteriores amplios como el litoral o el monte”, aunque “siempre con el mecanismo” de que cuando las personas se crucen con no convivientes se la pongan.

Respecto a los plazos, el conselleiro señaló que esta decisión podría adoptarse en “unas semanas”, en función de la evolución de la vacunación, tal y como dijo también el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo., quien indicó que no sea necesaria al aire libre no significa que no haya que llevarla “siempre en el bolsillo” para usar en “buses o en un bar”.

Es más, dijo que, en este tipo de interiores, “lo lógico” será que aún haya que usar mascarilla no solo este verano, sino “probablemente en todo lo que queda de 2021”.

ASÍ SE ENCUENTRA EL RESTO DEL MUNDO. Son muchos los que consideran que todavía la pandemia no está tan controlada como para poder quitarnos el tapabocas, pero lo cierto es que si echamos un vistazo al mapa del mundo... ¡Los raros somos nosotros! Rusia, Italia, España, Suiza y Bélgica son de los pocos países que siguen obligando a llevar la mascarilla en todo momento, también en las calles. Sin embargo, muchos otros nunca obligaron a ello y, los que sí, ya hace tiempo que se ven libres. Hagamos un repaso.

LOS MÁS ESTRICTOS. Aún dentro de esos cinco países que obligan a usar mascarilla en todo momento, en interior y exterior, los hay que son mucho más laxos que España. Así, tanto en Bélgica como en Italia se concede poder prescindir de ella si se puede garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros. Además, Rusia, ha sabido sacarle partido a esta normativa para favorecer su campaña de vacunación. Y es que todos aquellos que se presten a vacunarse dejarán de tener la obligación de llevar mascarilla, pretendiendo con esto crear ‘zonas verdes’.

Dejando a un lado a estas potencias, son muchos otros, la mayoría, los países que obligan a tener el tapabocas puesto solo en lugares interiores, y no en el exterior: Portugal, Francia –donde los menores de 11 años pueden estar sin él–, Austria, Alemania, Irlanda y Reino Unido. Estos dos últimos recomiendan su uso en espacios abiertos solo cuando estos se encuentran cerca de un centro sanitario.

Y, en el caso de Inglaterra, cabe destacar que en Gales, Escocia e Irlanda del Norte –tres regiones que podríamos considerar ‘independientes’ dentro de este territorio– únicamente es obligatoria en el transporte público, es decir, que ni siquiera en otros espacios interiores existe la obligación de llevarla.

LOS MÁS LAXOS. Esta situación es similar a la de China, origen de la pandemia, donde desde hace ya unos meses se ha recuperado plenamente la vida de antes del COVID. Poderosamente llama la atención el hecho de que, pese a que siempre tenemos en la cabeza las imágenes de los países asiáticos donde la gente usa mascarilla de forma habitual –debido, principalmente, a la alta polución del aire–, en estos momentos solo se obliga a tenerla puesta dentro de medios de transporte público. Quizá sea porque la gente no necesita de obligaciones ni de prohibiciones para saber cuándo debe y cuándo no llevarla. Es un país altamente concienciado con su uso.

En otros lugares, como es el caso de Finlandia o Canadá, el Gobierno consideró que no tenía potestad suficiente como para privar de libertad en este sentido a sus ciudadanos, así que se limitó a recomendar su uso, pero no a imponerlo. De hecho, en el caso de Canadá, solo es obligatorio llevar mascarilla en los trayectos aéreos. Usarla en otros medios públicos va a depender de lo que decida cada conductor.

A estos casos se suman muchos otros países que ya han dicho adiós definitivamente a la mascarilla y en los que ya se ha recuperado la vida tal y como era antes de que todo este surrealista episodio aconteciese. En Australia, por ejemplo, los buenos datos permitieron que se levantasen en el país todas las restricciones generales de contención del coronavirus, excepto la de abrir el territorio a los turistas. Por su parte, Polonia regresó a la vida cotidiana hace tan solo tres días, el pasado 15 de mayo. Islandia, Nueva Zelanda e Israel son otros tres países en los que la población respira aire fresco en las calles y también en los interiores. Viendo este panorama, ¿por qué pensar que es pronto para que España deje de obligar a llevar mascarilla, al menos en exterior?