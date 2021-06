Galicia seguirá su hoja de ruta y pedirá que se modifique el protocolo de Sanidad

Las discotecas y otros negocios vinculados al ocio nocturno podrán llevar a cabo su actividad hasta las tres de la mañana en aquellos territorios sin riesgo o que se encuentren en el nivel 1 del ‘semáforo’ COVID de Sanidad. Consumo de bebidas y alimentos en mesas, distancia de 1,5 metros entre grupos, 50 % de aforo en interiores y terrazas al 100 %, pero solo hasta la medianoche.

Esas son las normas que aplicará el Ministerio, que serán de obligado cumplimiento y no solo una recomendación, como se había hablado a comienzos de semana. Galicia, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Murcia votaron en contra de las propuestas, pero aún así el decreto salió adelante.

“Nosotros nos sentamos a la mesa del Comité Interterritorial para analizar un documento de recomendaciones y nuestra sorpresa fue que se convirtió en un documento de obligaciones”, aseguró este jueves el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, que afirmó que “no nos esperábamos ese cambio ni esa falsa metodología en el ámbito del consenso y la lealtad”.

Por tanto, dejó claro, en declaraciones posteriores a la visita de Felipe VI a Compostela, que “no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo”. “En la forma porque un documento de obligado cumplimiento exige de estudio previo y pasarlo antes por el Comité Clínico, y en el fodo porque no podemos aceptar que cuando llevamos aplicando protocolos año y medio y están dando buenos resultados ahora de forma abrupta tengamos que cambiarlos y aplicar otros que no conocemos y que el Comité no ha validado”.

En concreto, desde la Xunta no comprenden puntos como el de no poder estar en una terraza al aire libe a partir de las doce, pero sí en lugares cerrados hasta las tres de la mañana, así como que en municipios con más de 150 casos por cada cien mil habitantes de incidencia haya que cerrar el interior de los establecimientos de hostelería.

Por ello, en estos momentos, tal y como precisó Feijóo, la asesoría jurídica de la Xunta está analizando el documento y “viendo si realmente tiene fuerza vinculante o no”. En caso de que la tenga, “es evidente que Galicia siempre acata las resoluciones de obligado cumplimiento”, pero “ya aseguro que vamos a presentar modificaciones, porque es muy difícil explicar a la hostelería un documento que no conoce, que no fue hablado con ellos”.

De este modo, hasta nuevo aviso, el Gobierno gallego apuesta por mantener la hoja de ruta en la que estaban trabajando hasta ahora. “Contemplamos, de cara al Comité de la próxima semana, poder ampliar el número de personas en las reuniones, si hacemos caso al protocolo del Gobierno, no podríamos”, precisó el titular autonómico.

APARICIÓN SOLO PARA DAR LAS BUENAS NOTICIAS. En el mismo sentido se pronunció ayer el vicepresidente Alfonso Rueda, que lamentó en una visita al Pazo de Mariñán de Bergondo que el Gobierno central quiera “imponer su criterio” cuando “se desentendió de la pandemia desde el primer momento, cuando las cosas estaban duras”, y “lo dejó todo en manos de las comunidades autónomas”. En Galicia, defendió, se adquirió “un conocimiento y una buena gestión”.

“Ahora que comienza la desescalada vuelve a aparecer porque cree que ahora se pueden dar buenas noticias y quiere imponer su criterio a los que estuvimos gestionando desde el principio”, criticó Rueda, que añadió que “no tiene ningún sentido” que “vuelvan a criminalizar a la hostelería”.

EL SECTOR CREE QUE NO COMPENSARÁ RECUPERAR LA ACTIVIDAD. La respuesta por parte del sector del ocio nocturno tampoco se hizo esperar: “Para esto podían haber abierto hace meses”, asegura Elena Vitoria, desde Hosfega. “¿Qué sentido tiene esto? Que sí, que a lo mejor sanitariamente es la opción, pero entonces, ¿por qué no se ha tomado antes? ¿Por qué han tenido a todas estas empresas cerradas perdiendo dinero constante si podían haber actuado prácticamente como un bar?”, reflexiona.

En declaraciones a EL CORREO, afirma que “no entiendo que se tomen unas medidas antes de que se analicen los resultados de las pruebas piloto programadas” para el próximo sábado 12 de junio. Por ello, achaca “esta prisa” del Gobierno central a la lucha contra “la rebeldía de alguna comunidad sobre la reapertura del ocio nocturno”. “Como hay miedo a que cada autonomía fije sus criterios, se están apresurando, y las prisas no son buenas; después de 15 meses darse prisa ahora tampoco tiene sentido”, considera.

Asimismo, por tratar de buscar explicaciones a los cambios de criterio, Elena apunta a que “eso es porque quién está tomando estas decisiones no conoce el sector, no conoce el trabajo que se desarrolla en él ni cómo y, para eso, no nos dejes abrir e indemnízanos, porque abrir así no tiene trazas”.

NO TIENE SENTIDO HACER ENSAYOS AL MÍNIMO. “Siguen siendo unas medidas bastante restrictivas, aunque se nos permita abrir en horario, porque nos están dejando actuar como un bar, no como ocio nocturno como tal, ya que la restauración nocturna todos sabemos cómo funciona, y no es así”, asegura Sergio Fernández, representante del sector y dueño del pub Século IX de Santiago. “Vemos que, pese que ya está el 50 % de la población con una dosis y el 30 % con dos, se está poniendo frenos a la posible apertura en condiciones normales, como si quisiesen dilatarla en el tiempo”, dice.

Asimismo, critica que las pruebas piloto, tal y como están planteadas, tampoco tienen sentido, ya que “cuando haces una prueba de carga en un puente pruebas hasta el máximo que puede cargar el puente, no en el mínimo”.

EXISTEN ACTIVIDADES ALTERNATIVAS QUE LA POLICÍA NO PUEDE CONTROLAR. Por su parte, Martín Zarauza, representante de la Asociación de Pubs, Bares e Discotecas de Santiago, afirma que la apertura es necesaria también para controlar a la gente, porque “en un hogar la policía no puede entrar, pero por delante de un bar sí puede pasar e incluso entrar a controlar”. Apunta que porque las discotecas estén cerradas, no significa que el ocio nocturno como tal haya dejado de existir, sino que ahora “se presenta disfrazado de otras cosas”. Por ejemplo, los restaurantes “ya lo están sufriendo, porque están aguantando cosas para las que no están preparados”. “Hay gente que llega de copas desde las cinco de la tarde y cuando entra a las once en un restaurante va en una situación que no es la ideal para cenar”, ejemplifica.