Galicia supera los 2.500 casos en lo que podría ser la antesala de una cuarta ola

Santiago. El subcomité clínico acordó este viernes el establecimiento del nivel máximo de restricciones en cuatro ayuntamientos gallegos a partir de las 00.00 horas del lunes 19 de abril. En concreto, tres municipios ya se encontraban en este nivel –A Pobra do Caramiñal, O Grove y Carballeda–, y seguirán en él. A ellos se suma Cualedro, cuya incidencia disparada en los últimos días le hace establecer el cierre perimetral como medida de prevención. Así, con respecto al comité del martes, hay un ayuntamiento más en máximas restricciones.

Por lo que respecta al nivel alto, a partir del lunes habrá nueve ayuntamientos en él, uno menos que ahora. En concreto, hay siete que se mantendrán invariables: Cortegada, O Barco, Padrenda, Rubiá, Barreiros, Boimorto y Boiro. Se añaden dos, uno que sube del nivel medio: Cambre; y otro nuevo: Lobeira. Y salen de la lista Monterrei y Carral y A Illa

–estos últimos pasan a medio–.

Finalmente, en nivel medio quedarán 24 municipios, frente a los 18 de ahora –seis más–. Se mantienen O Irixo, A Pobra do Brollón, Meira, Trabada, Ribeira, Muxía, Ortigueira, Marín, Meis, Gondomar, Vilanova, Vilaboa, Sanxenxo, Soutomaior, Ribadumia, Meaño y As Neves. Del nivel alto bajan a este Carral y A Illa. Y en él entran por primera vez As Pontes, Cambados, Catoira, Cangas y Vilagarcía de Arousa. á. precedo