A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 1.053, 115 máis nas últimas 24 horas. Deles, 618 son da área da Coruña, 74 máis, 99 da de Lugo, 6 máis, 73 na de Ourense, 13 máis, 52 da de Pontevedra, 1 máis, 134 da área de Vigo, 16 máis, 42 da de Santiago, 1 menos, e 35 da de Ferrol, 6 máis.

Do total de pacientes positivos, 42 en unidades de hospitalización, 1 máis, e 1.011 no domicilio, 114 máis. Na actualidade non hai ningún paciente en UCI.

Polo de agora, en Galicia hai un total de 11.527 persoas curadas, rexistrándose 623 falecementos.

O número de PCR realizadas é de 274.812.