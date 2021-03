Hay concellos que no tramitan las sanciones

SORPRESA. La Xunta recibió 7.160 denuncias procedentes de 111 ayuntamientos por incumplimiento de las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del COVID mientras que, según lamentó el vicepresidente Alfonso Rueda hay otros municipios que no están tramitando las sanciones correspondientes. Rueda puso en valor el gran número de sanciones derivadas gestionadas por la Xunta por incumplimientos de las restricciones pero que eran competencia de los ayuntamientos, siguiendo el acuerdo firmado con la Fegamp para ayudarlos en la tramitación de sanciones. Criticó que haya “algunos ayuntamientos” que no delegaron en la Xunta la competencia de sancionar pero que tampoco “están haciendo absolutamente nada y no tramitan sanciones”. Así las cosas, explicó que hay ya un millar de presuntos infractores que recibieron en los últimos días las notificaciones, mientras que las demás denuncias se encuentran en la actualidad en tramitación.

La provincia de Pontevedra tiene el mayor número de denuncias (3.074), seguida de A Coruña (2.000), Ourense (1.378) y Lugo (708). Por el contrario, la A Coruña es la que tiene más ayuntamientos adheridos al convenio (57), seguida de Ourense (52), Pontevedra (43) y Lugo (26). r.m.a.