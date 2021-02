Hostaleiros queiman 'mecos' de Sánchez, Bugallo e Feijóo ante Monte Pío, onde escenifican a morte do sector

SANTIAGO. EP. Hostaleiros de Santiago de Compostela prenderon lume a tres 'mecos' --bonecos que se queiman en Galicia ao acabar o entroido-- cos rostros do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, do titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e do alcalde da capital galega, Xosé Sánchez Bugallo, en protesta polo peche do sector e para reclamar o rescate "real" do sector.

A pesar da intensa choiva e ataviados con disfraces de viúvas para escenificar o final do tradicional 'Entroido' galego, decenas de hostaleiros secundou ante a residencia oficial do presidente da Xunta en Monte Pío, en Santiago, a concentración convocada pola Asociación Hostalaría Compostela.

Alí representaron o final dun entroido que non se puido celebrar, unha protesta que, segundo explicou ao medios un dos representantes da asociación, Lois Lópes, enmárcase nos actos reivindicativos organizados en protesta polas restricións ao sector, que culminarán cunha manifestación o próximo 13 de marzo.

Con consignas como "salvar a hostalaría" e "rescate real xa", os presentes esixiron un "rescate real e completo" que sirva para "sacar da ruína a miles de negocios e aos seus traballadores" e a posta en marcha do plan de desescalada presentado en novembro ao sector.

Así mesmo, en declaracións aos medios, Lois López lamentou que a Xunta decidise o pasado luns manter o peche do sector e acusou ao Goberno galego de "seguir culpabilizando á hostalaría do incremento de casos" na pandemia cando "non está justificado que a súa actividade estea maiormente ligada aos contagios que outros sectores".

Neste sentido, a asociación esixe ao Goberno galego que poña en marcha o plan de desescalada presentado en novembro e que inclúa, entre outras medidas, un rexistro de reservas nos restaurantes, co obxectivo de acceder facilmente aos contactos en caso de producirse a presenza dalgún contaxio, sempre co compromiso por parte da Administración dun reforzo do equipo de rastreadores.

No referido ás axudas aprobadas pola Xunta, Hostalaría Compostela celebra que fose recollida a súa proposta de poder acceder a elas aínda que se teñan en débedas coa Administración, pero insiste en que a contía total é "insuficiente" e en que ter que xustificar unha caída da facturación superior ao 45% respecto ao 2019 supón deixar fóra a moitas empresas.

CRITICAN ATRASOS NAS AXUDAS DO CONCELLO

Por outra banda, a asociación compostelá mostrou o seu malestar pola tardanza no cobro das axudas aprobadas polo Concello de Santiago para o sector e asegura que, "meses despois de ser presentadas", "seguen sen ser recibidas por aqueles negocios aos que lle foron concedidas".

Hostalaría Compostela espera que este "atraso" se poida resolver "canto antes" xa que, aínda que "non solucionan a gravidade da situación, si poden supor un alivio de liquidez para moitos negocios da cidade".

Por último, piden que estes apoios se prolonguen "máis aló deste ano" e que o Consistorio debería manter este compromiso financeiro co sector nun plan plurianual 2021-2024.