Hostelería abierta y reuniones de 6 no convivientes en Santiago, Ames y Teo

Después de varias semanas de tendencia a la baja en la incidencia del coronavirus, y con el puente de la Constitución a las puertas, toda Galicia comienza con su desescalada de esta segunda ola de la pandemia, aunque a velocidades diferentes según los datos sanitarios de los ayuntamientos y, además, de su población. Así, el proceso que comenzará a las 00.00 horas de este viernes, será distinto en lo urbano y lo rural, poniendo como línea divisoria los 10.000 habitantes.

Lo que no cambia en toda la comunidad es el aforo de los comercios, al 50 %, ni en el transporte público. El toque de queda continúa igual, a las 23.00 horas.

Entre los concellos que ostentan mejores datos de incidencia de coronavirus está Santiago y sus limítrofes Ames y Teo. Regresan a la misma situación que tenían antes del 7 de noviembre, cuando se impusieron las medidas más duras, conocidas como modelo O Carballiño.

Tal y como explicó este miércoles el presidente de la Xunta, tras las decisiones adoptadas en la reunión del comité clínico que la asesora, habrá cuatro niveles en la desescalada gallega. De menos a más restricciones y grado de alerta estos son los niveles, sus restricciones y concellos en cada uno. Todas las medidas serán publicadas en el DOG de hoy.

nivel básico El indicador básico para estar en esta fase, aunque no el único, es la incidencia acumulada (IA) a 14 días. Así, están los concellos con una población superior a las 10.000 personas con IA de menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes, y los de menos de 10.000 con IA menor de 150. No tendrán restricciones de movilidad, es decir, dejan de estar cerrados perimetralmente. Su hostelería podrá abrir al 50 % de ocupación en el interior y al 75 % en terraza, hasta las 23.00 horas, y se podrán reunir un máximo de seis personas, sean convivientes o no. Son Santiago, Ames y Teo. Ourense, Barbadás y Pereiro de Aguiar, además de A Estrada y Ares. En esta misma situación están las localidades que solamente tenían restricciones generales.

nivel medio Concellos de más de 10.000 habitantes con IA a 14 días entre 100 y 150, y de menos de 10.000 con IA entre 150 y 250. Seguirán cerrados perimetralmente y la hostelería funcionará al 40 % en interior y 50 % exterior, hasta las 23.00 horas y un máximo de 6 personas convivientes o no.

En esta situación están la almendra de A Coruña, Arteixo, Oleiros, Cambre y Culleredo. Burela, Laxe, Silleda, Soutomaior, Ponte Caldelas, Barro y Cerdedo-Cotobade.

nivel medio-alto El siguiente grupo, con datos epidemiológicos peores que los anteriores, vivirán, por tanto con más restricciones. Son los concellos de más de 10.000 habitantes con IA entre 150 y 250, y para los de menos de 10.000 con IA de más de 250 casos cada 100.000 habitantes.

La hostelería aquí podrá reabrir al 30 % interior y 50% terrazas, con un horario máximo hasta las 17.00 horas. También se rebaja la cantidad de personas que se podrán reunir, hasta un máximo de 4 personas, convivientes o no. Siguen cerrados perimetralmente. En este nivel medio-alto también siguen estando activas las restricciones de movilidad o cierre perimetral, en forma de almendra para varios concellos limítrofes o para ayuntamientos de manera individual.

Están en esta situación las almendras de Ferrol, Fene y Neda; Vigo, Mos, Nigrán y Gondomar; y Vilagarcía de Arousa y Vilanova. Los concellos individuales de más de 10.000 de Lugo, Lalín, Cangas; las almendras de Coristanco, Cabana de Bergantiños, Malpica y Ponteceso; de Meis, Meaño y Ribadumia; y la de Cee, Dumbría y Muxía. Y los concellos individuales de menos de 10.000 habitantes de Oroso, A Guarda, Vimianzo, Ribadavia, Xinzo y Vilaboa.

nivel máximo Finalmente, con la peor situación sanitaria y el máximo nivel de restricciones, asimilable al anterior modelo O Carballiño, estarán los concellos con población superior a los 10.000 vecinos con una IA a 14 días igual o superior a 250 casos de covid por cada 100.000 habitantes. En este caso no hay ninguno de menor población. En estas localidades la hostelería también podrá reabrir mañana pero solamente podrán atender en terrazas, no en el interior del local. Su ocupación máxima será del 50 % y deberán echar el cierre a las 17.00 horas. En ellos, como en el anterior nivel, se establece un máximo de cuatro personas para las reuniones, tanto convivientes como no.

Son los concellos de la almendra de Pontevedra, Poio y Marín; la de O Grove y Sanxenxo; y la de Carballo y A Laracha. Como ayuntamientos individuales están Tui, Ponteareas, Moaña, Vilalba, Narón, Redondela, O Porriño, Cambados y As Pontes. En este caso continúa en vigor el cierre perimetral con limitación de movimientos.

cierre de frontera de toda Galicia La Xunta comunicó este miércoles al Gobierno central que procederá a cerrar perimetralmente el conjunto de la comunidad durante el próximo puente de diciembre, para evitar el riesgo de desplazamientos, especialmente hacia Portugal. En concreto, Galicia permanecerá cerrada entre las 00.00 horas del viernes, 4 de diciembre, y las 00.00 horas del miércoles, día 9.

La decisión se tomó después de que el comité clínico considerase “prioritario” proteger la movilidad con Portugal. Con unos datos de incidencias nefastos, llegando incluso a 800-1.000 casos por cada 100.000 habitantes en las localidades fronterizas con Galicia, el vecino luso sufre una segunda ola durísima. Aunque inicialmente se había barajado la posibilidad de reclamar al Gobierno central el cierre de esta frontera con Portugal, finalmente, se decidió hacerlo total, lo que también evita entradas y salidas desde otros puntos de España. La mayoría de las comunidades ya expresaron su intención de cerrarse perimetralmente esos días, con lo que Galicia estaría de todas formas cerrada “de facto”.

Feijóo, antes de tomar la decisión de cerrar perimetralmente toda la comunidad, avisó de los riesgos de empeorar la situación epidemiológica si se incrementa la movilidad esos días. “Vamos a mandar un mensaje muy claro a los gallegos”, dijo, instándolos a “no viajar en el puente”.