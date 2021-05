Hosteleros vuelven a reivindicar las limitaciones en función del tamaño del local y que se fomente el turismo

Mucho se lleva especulado con si el final del estado de alarma traería consigo una mayor relajación en el ámbito de la hostelería. Y este mismo jueves hemos salido de dudas. La respuesta es ‘sí’. Habrá una ampliación de horarios tanto para bares como para restaurantes y el final del toque de queda permitirá que la actividad se prolongue durante más tiempo. Sin embargo, hay otro factor importante que también tendrá lugar tras el 9 de mayo y que será fundamental para la hostelería: el levantamiento del cierre perimetral de la comunidad, lo que favorecerá el principal activo de los bares en Galicia: el turismo, sobre todo en la cercana época estival.

Desde la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra lo tienen claro. Y es que esta provincia, especialmente en sus zonas de costa y en la comarca de Vigo, se ha visto tan afectada en las últimas semanas por el impacto de la pandemia que son muchos los municipios en riesgo alto y medio que han tenido que limitar la actividad de sus negocios.

Así, se muestran esperanzados con el levantamiento de los cierres, pues “ahora mismo no hay turismo y muchos bares en zonas costeras viviven de ello”, asegura el presidente de la federación, César Ballesteros. En el caso de Vigo, en el punto de mira del Comité Clínico, “los hoteles están trabajando a medio gas”, por lo que “no hay clientes suficientes para abastecer a toda la zona”.

El hostelero ejemplifica que “si hay sesenta plazas ocupadas de entre las tres mil o cuatro mil que podría haber, son tres mil personas que se están perdiendo y que harían su comida y cena en alguno de los restaurantes de Vigo”. Es decir, son muchas personas que dejan de proporcionar ingresos a un sector que, aunque amplie horarios, en el caso de que se hubiese mantenido el cierre perimetral, seguiría sufriendo las consecuencias del COVID. “Sin clientes no hay actividad, aunque permitan abrir más tiempo”, sentencia Ballesteros.

Recuerda que, hasta el momento, esas pocas plazas ocupadas eran gracias a “viajes de empresa”,principalmente, y “los relacionados con el turismo aún se siguen cancelando”. Sin embargo, ve que gracias al “avance de la vacunación y equilibrio que se está logrando”, sería factible “aplicar medidas mucho más suaves” y, “ahora que se ha reducido el riesgo de contagio a personas mayores”, ve bien que se “inicie en paralelo el movimiento de personas y se permitan los viajes”.

PESE A QUE LAS NORMAS SON GENÉRICAS, NO HAY DOS BARES IGUALES. Asimismo, el hostelero pontevedrés, al ser preguntado sobre si se siente satisfecho con el reciente anuncio de ampliación horaria en bares y restaurantes se muestra tajante: “No se trata de horarios, sino de distancia y medidas de seguridad”. Indica que “hay establecimientos muy pequeños que siguen cerrados, no porque no puedan ejercer su actividad, sino porque no pueden garantizar distancias”.

“El problema es que tendemos a generalizar, y no hay un bar igual que otro”, asegura Ballesteros, que añade que “sacamos normas genéricas”, sin tener en cuenta especificidades, por eso seguirá habiendo gente afecta, y eso es “inevitable”.

“Hay locales que se adaptan mejor a las normas que otros, porque tienen espacios más amplios”, indica, afirmando que eso es lo que debería tenerse en cuenta para establecer las limitaciones, el aforo en función del tamaño, no el horario.

‘ARMONIZACIÓN’ ENTRE BARES Y RESTAURANTES. Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheché Real, avanzó el pasado miércoles que el sector trasladó a la Xunta su petición de poder prolongar su actividad hasta la una de la madrugada a partir de este próximo domingo. O, por lo menos, reclamó que, “se unifiquen horas” y se permitiese el cierre también a las 23.00 horas de bares y cafeterías, como se hacía ya con los restaurantes.

Su petición se ha cumplido a medias. Si bien bares y cafeterías si podrán abrir hasta las once, no habrá armonización horaria, pues los restaurantes pueden prolongar actividad hasta la una. Real aún se muestra escéptico ante el final de estado de alarma, pues “nos asusta un poco”, ya que “si hasta ahora había una serie de limitaciones teniendo en cuenta la salud de los ciudadanos, no entendemos que ahora, por una decisión administrativa, ya nos podamos dar besos y abrazos”, avisó.

OCIO NOCTURNO. La cuarta pata de este banco formado por turismo, bares y restaurantes la ocupa el ocio nocturno. El sector cree que la equiparación horaria también debería ser para los pubs y discotecas. Si se fija la limitación horaria a la una de la madrugada, “que sea para todos, sobre todo para que el ocio nocturno también pueda llevar a cabo una apertura gradual”, apuesta Sergio Fernández, portavoz del sector en Compostela. “Se demuestra que con las medidas aplicadas hasta la fecha no está habiendo brotes, y no somos partidarios de que se endurezcan o se apliquen otras que no se entiendan cuando estas ya están funcionando”, apunta. Desde su punto de vista, los pubs podrían tener actividad hasta las tres sin problema, aunque no abran “de golpe”.