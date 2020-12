Illa celebra el principio del fin de la pandemia pero pide que se mantenga la guardia alta

En un día histórico en la lucha contra el coronavirus, coincidiendo con la primera vacuna en España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, celebró que ayer empezó “el principio del fin” de la pandemia. Lo hizo en una rueda de prensa desde la Delegación del Gobierno en Cataluña, en la que explicó que a las 12.00 todas las comunidades ya habían recibido las dosis de la primera entrega “anticipada” de la vacuna de Pfizer en una operación de gran complejidad logística, afirmó.

Destacó la movilización de recursos científicos e industriales para lograr una vacuna en menos de un año, sin renunciar a los protocolos que garantizan su seguridad: “No hubo ningún paso que se haya suprimido”. “Todavía hoy no somos capaces de valorar lo que esto significa”, prosiguió, agradeciendo la labor de las agencias del medicamento, los científicos y el personal de las comunidades y del Gobierno que participaron en el operativo.

PLAN DE VACUNACIÓN. En los próximos meses -–explicó– las comunidades desarrollarán el plan de vacunación que arrancó el 22 de diciembre y que supone un reto “sin precedentes en Europa y en España” para inmunizar a 2,2 millones de personas en 12 semanas.

Así, y desde hoy, el Gobierno entregará semanalmente unas 350.000 dosis a las comunidades, que tienen un “papel fundamental” en la estrategia y vacunarán siguiendo la clasificación de la población en grupos según su riesgo, destacó el ministro Illa.

Recordó, así mismo, que la vacuna no es obligatoria y es gratuita, y añadió que recibirla salvará vidas: “Si alguien tiene cualquier duda, se pusieron en marcha mecanismos para informar, nadie tiene que quedarse con ninguna duda al respecto”. En paralelo, pidió mantener “la guardia alta” y seguir las medidas sanitarias para evitar contagios, tras constatar un cambio en la tendencia al alza de los casos de COVID e ingresos desde la semana pasada en España, que atribuyó a una relajación en el cumplimiento de las restricciones. Por so, reclamó ser especialmente cautos en las reuniones familiares: “Que las alegrías de estos días no sean lloros el día de Reyes”, zanjó.

A la espera de su aprobación, Illa explicó que la Unión Europea (UE) firmó un contrato para adquirir 80 millones de dosis de la vacuna de Moderna –que incluye la compra de 80 millones adicionales más–, aunque de momento no hay “fechas concretas de entrega”. Recalcó que hay dos vacunas más en un estado muy avanzado –la de Janssen y la de Oxford– que la UE mantiene en “revisión continua”, y otras tres más en proceso.

Cepa británica. Por otra parte, el titular de Sanidad explicó que los cuatro casos de la nueva cepa británica confirmados en la Comunidad de Madrid son leves y corresponden a personas que se desplazaron desde el Reino Unido con anterioridad a que se conociera la presencia de esta variante del virus.

Salvador Illa indicó que técnicos del Ministerio de SAnidad y de la Consejería madrileña están en permanente contacto para analizar la evolución de estos pacientes que están leves y no presentan "síntomas de gravedad".