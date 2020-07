Illa garantiza vacunas dentro de la UE y no descarta volver al estado de alarma

Garantizar el suministro de vacunas una vez que estén en el mercado evitando el mercadeo que se produzcan casos como la decisión de Estados Unidos de acaparar la producción de Remdesivir y alertar ante la situación que se vive en España ante la proliferación de brotes (118 de los que 67 siguen activos) anunciando medidas contundentes que frenen la posibilidad de una segunda oleada como la vivida entre marzo y mayo. Son los dos retos con los que se enfrenta el Ministerio de Sanidad

En ellos se centró Salvador Illa en sus comparecencias ante los medios este miércoles. Por un lado, asegurando que hay un acuerdo de los países de la Unión Europea para distribuir la futura vacuna contra el coronavirus “equitativamente” entre todos los países en función de la población y la necesidad. Se trataría de un frente común europeo para negociar con las compañías que están desarrollando vacunas lo que, en su opinión, esto “cierra la carrera” de quién la consigue antes.

Illa afirmó que hay un esfuerzo internacional de investigación para buscar la vacuna que impresiona, y ha destacado que “si todo va bien, para el segundo trimestre del año que viene podría haber una o varias vacunas”. Insistió en que estas fechas no se pueden asegurar, “está todo muy entre comillas”, pero el horizonte que marcan es en primavera, en el segundo trimestre de 2021.

Preguntado por la decisión de la Generalitat de hacer obligatorio el uso de mascarilla aunque haya distanciamiento, Illa sostuvo que el uso de mascarilla ya es obligatorio en toda España, excepto en casos de patologías respiratorias: “Si alguna comunidad autónoma va más allá, no tengo nada que decir”.

Sobre la situacón que se está viviendo en algunas zonas de España, especialmente en Lleida pero también en las comarcas de A Mariña, en Galicia, o en Orditzia en Euskadi, Salvador Illa no descartó volver a un estado de alarma si se produjese un crecimiento sostenido que afectase a más de una comunidad autónoma, pero subrayó que “sería el último recurso” y que ahora no hay datos que haga prever este escenario, porque las actuaciones contundentes contra los brotes son suficientes para controlar el virus.

Sobre volver de nuevo a un confinamiento total, el ministro dijo que “con los datos con que se dispone hoy no hay motivos” para volver a esta situación, y añadió que no prevé que se tenga que volver a hacer, pero pidió precaución porque hay cosas del virus que no se conocen aún.

Illa explicó que desde el 11 de mayo ha habido 118 rebrotes en España y que hay activos 67, asegurando que los que más le preocupan ahora son los del Segrià (Lleida) y A Mariña, y sostuvo que la decisión de hacer confinamientos domiciliarios corresponde, en estos momentos, a las comunidades autónomas.

“Sabemos que habrá brotes, ha habido en todos los países, pero naturalmente lo seguimos con preocupación y a diario”, indicó el ministro antes de afirmar que “la comunicación técnica” con las comunidades autónomas es “constante y muy fluida” y que hasta que no se encuentre una vacuna contra el virus habrá que “aprender a convivir con él”.

Ello requerirá de “mucha exigencia individual” y “estar en alerta”.

El ministro evitó valorar si se debería de haber hecho un confinamiento perimetral del Segrià antes, porque “es una decisión que corresponde a la Generalitat”, al ser preguntado por las palabras del el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, que aseguró que se debería haber tomado antes la decisión.

Illa opina que las competencias sanitarias transferidas a las comunidades autónomas “han sido una fortaleza en esta crisis”, ha destacado la coordinación entre el Ministerio y las comunidades, así como la comunicación fluida con los responsables de salud y en concreto con la consellera de Salud de la Generalitat.

RESIDENCIAS. Salvador Illa recordó que la competencia de la gestión de las residencias es autonómica, al ser preguntado por las palabras del presidente del Govern, Quim Torra, que responsabilizó al Gobierno de la crisis sufrida en esgtos centros -donde se dio el grueso de las muertes durante la pandemia de coronavirus-, por la “infrafinanciación” en dependencia del Ejecutivo central. Por eso llamó a hacer una reflexión sobre el modelo de gestión de las residencias y valoró el ejercicio de reflexión colectiva realizado. Sobre las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria, Illa ha asegurado que está tranquilo y que ofrecerá toda la colaboración que reclame la justicia: “Estoy tranquilo porque hicimos lo que teníamos que hacer”.