Inmunización en Galicia: ¿Puede atrasarse a 2024?

Después del revuelo generado por la suspensión de la vacuna de AstraZeneca, el Gobierno ha considerado necesario aclarar por qué España se ha sumado, con varios días de retraso, a la decisión de paralizar durante 15 días la campaña de vacunación con dosis de la farmacéutica anglo-sueca.

¿POR QUÉ SE HA SUSPENDIDO LA VACUNACIÓN? Sanidad deja claro que la suspensión se debe a un “principio de precaución”, después de que la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) viniese informando a lo largo de la última semana de “varios acontecimientos adversos trombóticos poco frecuentes, temporalmente relacionados con la administración” de dosis de AstraZeneca. Con todo, ha hecho hincapié en que, en el conjunto de la UE, se estima que más de seis millones de personas han sido inyectadas con estos viales y “el número de casos notificados es muy bajo en proporción al de personas vacunadas”: solo once.

¿POR QUÉ NO SE PARALIZÓ ANTES LA CAMPAÑA? Esta es la gran duda, ya que después de la suspensión anunciada por Austria, Dinamarca y otros muchos países, España siguió vacunando con AstraZeneca. Galicia al día siguiente de que saltase la alerta de episodios trombóticos realizó unas 14.000 inmunizaciones. A esto el Gobierno responde que la decisión se adoptó “tras haber recibido algunas notificaciones, una de ellas en España, de un tipo específico de acontecimiento trombótico que era necesario estudiar en profundidad por ser muy poco frecuente entre la población general”.

¿POR QUÉ NO SE RETIRA DIRECTAMENTE LA VACUNA? La respuesta del Gobierno para esta pregunta es tajante: “Porque se sigue considerando que los beneficios de la vacuna siguen siendo mayores que los riesgos”. Y explica, además, que para retirar un medicamento, “es necesario encontrar problemas importantes en la eficacia o la seguridad del mismo”, cosa que, hasta la fecha, no se ha podido demostrar sobre AstraZeneca, que sigue considerándose “eficaz y segura”, más allá de que “pueda desencadenar reacciones adversas” como cualquier medicamento.

¿EN QUÉ CONSISTE LA TROMBOSIS? Se llama trombosis a cualquier situación en la que el paciente presenta un trombo o un coágulo sanguíneo que impide o dificulta la circulación sanguínea. En el caso de la trombosis de senos venosos cerebrales, que es la que pudo causar la vacuna de AstraZeneca, se denomina así porque este trombo se localiza en el sistema venoso del cerebro.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME HE VACUNADO Y ME ENCUENTRO MAL? Como la investigación ya se ha iniciado y “es muy poco probable” que se desarrollen acontecimientos adversos de este tipo, “no es necesario hacer ningún tipo de prueba tras la vacunación”. Además, el Ministerio deja claro que síntomas como la fiebre en los días posteriores a la inmunización son completamente normales: “Tras la vacunación pueden aparecer reacciones generalmente leves, como dolor focal, fiebre o febrícula, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza o malestar”, que “suelen resolverse de forma espontánea en unos pocos días”. También la cefalea o el dolor de cabeza es “un síntoma frecuente”.

¿TENGO QUE RECIBIR ANTICOAGULANTES? El Gobierno determina que “no es necesario tomar ninguna medida ni tratamiento preventivo” y menos este, pues “el uso de antiagregantes o anticoagulantes no está recomendado en absoluto en personas que no los utilizaban previamente por una circunstancia o enfermedad previa a la vacunación”.

HE RECIBIDO LA PRIMERA DOSIS, ¿PODRÉ PONERME LA SEGUNDA? Tras recibir la primera dosis se inicia el desarrollo de protección frente al virus. Para ampliar esta protección es necesaria una segunda. En España, puesto que las primeras dosis se pusieron el 6 de febrero, todavía no se empezarán a administrar las segundas hasta mayo. En cuanto concluya la investigación se dará información.

SI TENGO PROGRAMADA UNA CITA, ¿ME PODRÁN OTRO VIAL? No está previsto utilizar vacunas de otro tipo para las personas en las que estaba programada la vacunación con dosis de AstraZeneca.