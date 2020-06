Joaquín de Bélgica pide disculpas

contagios en córdoba. El príncipe Joaquín de Bélgica reconoció ayer “no haber respetado todas las medidas de cuarentena” durante su viaje a España y pidió “disculpas” por ello, mediante un escrito que hizo llegar a Efe a través de su portavoz en Córdoba, el abogado Mariano Aguayo Fernández de Córdova. En el escrito, remitido mediante correo electrónico por el miembro de la Familia Real belga, de 28 años, afirma que se arrepiente “profundamente de sus actos” y asegura que acepta “sus consecuencias”. En un único párrafo, escrito tanto en español como en inglés, Joaquín de Bélgica afirma que “en estos momentos difíciles”, no pretendía “ofender ni faltar el respecto a nadie”.

“Me gustaría disculparme por no haber respetado todas las medidas de cuarentena durante mi viaje. En estos momentos difíciles, no pretendía ofender ni faltar el respeto a nadie. Me arrepiento profundamente de mis actos y acepto las consecuencias. Joachim de Bélgica”, escribe, sin aludir a las circunstancias que rodearon los hechos que terminaron por desvelar que era él la persona que se había traslado desde Bélgica a Córdoba y que el pasado viernes dio positivo en test PCR por coronavirus, lo que ha obligado a la cuarentena de él mismo y otras veintiséis personas asistentes a la fiesta. efe