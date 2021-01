Just Eat Takeaway se convierte en la primera empresa de ‘delivery’ con repartidores en plantilla

Just Eat Takeaway.com ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo modelo de servicio de reparto de comida a domicilio en España, a través de una red propia de repartidores que trabajarán bajo contrato laboral (Scoober). Este anuncio supone un paso más en la creación de empleo seguro y de calidad, convirtiendo a Just Eat en la primera empresa de delivery con repartidores en plantilla en el país.

Anteriormente, la empresa de reparto trabajaba principalmente con restaurantes que tenían sus propios repartidores. En el caso de aquellos que no disponían de servicio de reparto propio, Just Eat les ofrecía la posibilidad de realizar acuerdos de colaboración con empresas especializadas en logística de última milla, que empleaban a repartidores por cuenta ajena y se comprometían a respetar los derechos laborales de sus plantillas, si bien esto no podía ser comprobado por completo.

Con el nuevo modelo anunciado recientemente, Just Eat complementará el ya utilizado hasta ahora, dando más garantías. La gran diferencia entre ambas opciones radicará en que, en el caso de Scoober, el grupo contratará directamente a los repartidores. De esta forma, Just Eat combinará ambos modelos de reparto de manera más adecuada para satisfacer la demanda cambiante, garantizando los derechos laborales de los repartidores con los que trabaja.

En relación a las comisiones, Just Eat cobra un 14% de comisión por cada pedido a los negocios adheridos a la plataforma que sumen la operativa de reparto y un 30% a los que prefieren el servicio de reparto gestionado por el grupo.