La amenaza del confinamiento total se cierne sobre la ciudad de Ourense

“Hay unas semanas críticas por delante pero si continúan la tendencia y las nuevas medidas restrictivas no funcionan no quedará más remedio que ordenar el confinamiento total en la ciudad de Ourense”. La reflexión se hizo en la reunión del subcomité clínico de seguimiento de la evolución en Galicia de la pandemia de covid-19 celebrada ayer en la que se tomó el primero de los pasos previos: prohibir las reuniones de personas no convivientes en el municipio de Ourense. El siguiente será elevar al nivel 3 a todo el concello (actualmente hay barrios en nivel 2) y, de seguir la tendencia, el confinamiento prácticamente total.

En la actualidad, la cifra de casos activos en la provincia de Ourense asciende a 850, de los que 82 se encuentran ingresados en centros médicos, diez de ellos en terapia intensiva en la UCI del Complejo hospitalario. Se trata de una cifra similar a las del pasado mes de abril, por lo que las autoridades no descartan la posibilidad, en última instancia, de ordenar un confinamiento de la población en sus viviendas, si no se reducen los contagios en los próximos días.

“Es la ciudad que más nos preocupa a todos, con mucha diferencia”, comentó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien hizo especial hincapié en que a pesar de todas las medidas adoptadas en los últimos días, “los indicadores siguen empeorando”.

La transmisión del virus registrada mediante pruebas moleculares PCR está por encima de la media de Galicia (ayer era de 4,5% y en la semana anterior se situó en el 5,3%); mientras sigue incrementándose la curva de contagios y la incidencia acumulada ya es del 72,2 por 100.000 habitantes en tres días; de 177,2 a siete jornadas y por encima de los 300 casos en los últimos 14 (294,4 el día 29 de septiembre).

En el total de Galicia los porcentajes por cada 100.000 habitantes se sitúan en 111,17 a catorce días, mientras que si hablamos de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días se reduce a 23,97 y el mismo parámetro respecto a las siete jornadas anteriores se queda en 5,82, según los datos del Ministerio de Sanidad, que no facilita cifras de los tres días.

También preocupan, y mucho, el crecimiento experimentado en las hospitalizaciones del área sanitaria con 82 pacientes ingresados con covid, 60 en el HUO y ocho de ellos necesitan cuidados intensivos.

Por ello, las autoridades han lanzado una llamamiento a la población a adoptar una “responsabilidad individual y colectiva” para evitar la propagación del virus, al indicar que la mayor parte de contagios se dan en reuniones sociales y familiares.

Las autoridades han acordado limitar las reuniones exclusivamente a personas convivientes “en cualquier espacio, interior y exterior”, salvo en el ámbito escolar, laboral y administrativo. Esto se traduce en que los ciudadanos que residan en las zonas de nivel 2 podrán estar en locales solo si conviven juntos y se mantienen las restricciones para el barrio del Couto.

En la reunión del subcomité clínico de seguimiento de la evolución de la pandemia, el municipio de Cambados se incluye en la lista de los sometidos a restricciones junto a otros cuatro de la comarca del Salnés, los de Vilagarcía, Vilanova, Sanxenxo y Meis, tras detectar una elevada incidencia de contagios en los últimos siete días. También tendrá restricciones el municipio de Ortigueira, el primero de la comarca de Ferrolterra en ser sometido a limitaciones de movimiento de la población, y se mantienen en el de Verín.

Esas medidas, que serán revisadas en siete días, entrarán en vigor esta pasada medianoche.

SITUACIÓN ANTES DEL FIN DE SEMANA. Cuatro personas fallecidas por covid-19 y 206 más infectadas, que suman un total de 4.203 casos activos en Galicia, es el balance diario ofrecido por la Consellería de Sanidade. Eso eleva a 751 las personas muertas en Galicia por la pandemia de covid-19, de las cuales 327 están vinculadas a residencias de mayores. 128 son las víctimas desde que entramos en la nueva normalidad.

Hay además 4.203 personas afectadas bien por el virus o por la enfermedad, de las cuales 36 están internadas en terapia intensiva y otras 207 en habitaciones de los hospitales gallegos, lo que supone siete más que en la jornada anterior. Hay además 3.960 personas infectadas o con síntomas de la enfermedad que se encuentran en sus domicilios, 63 menos que la jornada anterior.

Del total de infectados o enfermos figuran 313 usuarios de residencias de mayores y 133 profesionales que los atienden, además de 361 de centros educativos.

Los datos de la Consellería de Sanidade indican que del total de casos activos, corresponden por este orden a: 904 en el área de A Coruña, 849 en Ourense, 764 en Pontevedra, 539 en Santiago de Compostela, 526 en Lugo, 491 en Vigo y 128 en Ferrol.

Desde el inicio de la epidemia ha habido en Galicia 19.389 personas que se han recuperado y apunta que los centros públicos han efectuado de 492.648 pruebas PCR para detectar la infección.