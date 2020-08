La comunidad educativa, preocupada por un inicio del curso escolar esta semana sin planificación académica

MADRID. EUROPA PRESS) // A días de iniciarse el curso escolar en España, la comunidad educativa sigue preocupada por la falta de medidas relacionadas con el aspecto educativo y académico frente al arranque del curso escolar esta semana. El sector valora positivamente las iniciativas tomadas para los centros de carácter sanitario, de higiene y prevención, pero consideran que el Gobierno y las comunidades autónomas se han olvidado de la parte lectiva.

El documento acordado por los Ministros de Educación, Sanidad y Función Pública, y los consejeros autonómicos en la reunión sectorial celebrada este miércoles incluye “29 medidas y cinco recomendaciones” que deberán ponerse en marcha en los centros escolares, aunque, tal y como ha explicado el titular de Sanidad, Salvador Illa, las autonomías podrán adaptarlas y ampliarlas en lo que consideren oportuno.

En rueda de prensa, Illa y su colega de Educación, Isabel Celaá, han destacado algunas de estas medidas, como la obligatoriedad de mantener la distancia de seguridad de metro y medio, que el lavado de manos se realice cinco veces al día, el uso de mascarillas para mayores de seis años, la toma de temperatura a alumnos y personal del centro, la presencia de una figura responsable de seguridad Covid, o que se formen, en la medida que sea posible, grupos ‘burbuja’ en las aulas hasta segundo de primaria.

En materia de protocolo, los miembros del Ejecutivo han explicado que se considerará brote cuando se contabilicen tres casos o más en un aula; y que en el caso de contagio se pondrá en cuarentena a la clase ‘burbuja’ del menor afectado. En el caso de que este acudiera a una clase normal, se avisaría a sus contactos más cercanos.

La comunidad educativa cree que estas medidas están bien a nivel sanitario, pero son “insuficientes” a nivel global y, más concretamente, a nivel educativo. Así, critican que no hay medidas para actuar en el caso de que haya un cierre de colegios, de nuevo, que no se ha fijado una ratio común para los centros, ni se ha concretado el número de contrataciones de profesores que se deben hacer para lograrlo. También denuncian que no hay una nueva dotación económica, necesaria para una ‘vuelta al cole’ segura.

LOS ESTUDIANTES PIDEN LA DIMISIÓN DE CELAÁ

Los más críticos con el Gobierno han sido los alumnos. El Sindicato de Estudiantes mantiene la huelga que había convocado para los días 16, 17 y 18 de septiembre y, además, pide ahora la dimisión de la ministra Celaá por unas medidas que le parecen “un escándalo”. “Nos parece una vergüenza absoluta que se planteen que las medidas sean que los niños se tienen que lavar las manos, que las ventanas tienen que estar abiertas y que haya termómetros, es un escándalo, una broma pesada”, ha declarado a Europa Press la secretaria general del sindicato, Coral Latorre.

También la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) considera las medidas son “muy generales y obvias”. “Nos hubiera gustado más que hubiesen hablado de ratios y refuerzo del profesorado”, ha explicado su presidenta, Andrea Henry.

Los profesores se ha centrado en esta medida también.

“Siguen sin quedar claras las medidas sanitarias que deberían hacer los centros educativos para que consiguieran lugares y espacios seguros para nuestros alumnos”, ha señalado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumno (CONCAPA), Pedro Caballero.

En cuanto a los profesores, STES pone como ejemplo a Italia, un país con un número similar de alumnos que España y en el que se ha contratado a 150.000 nuevos profesores, 100.000 de forma permanente y otros 50.000 en previsión de que se puedan necesitar a lo largo del curso. En España, advierte el sindicato, se espera una contratación que no llega a 25.000.

PIDEN EDUCACIÓN PRESENCIAL EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

Para CSIF, la ‘vuelta al cole’ no funcionará si no se contrata a personal sanitario en los centros y se refuerza el número de docentes; mientras que CCAA pide que se tenga en cuenta la necesidad de reducir el número de alumnos por aula a 15, en el caso de primaria y hasta 20 en los cursos posteriores hasta 2º de ESO, ya que el Gobierno no considera prioritaria la presencialidad en los últimos cursos de la enseñanza obligatoria ni en Bachillerato. En estos casos hablan de la posibilidad de una educación “semipresencial”.

Esto último preocupa especialmente a UGT y a los directores de instituto. A su juicio, deberían aplicarse las medidas acordadas en todos los cursos. “Estamos al albur de las cuentas y de la forma de manejarse de las comunidades autónomas”, ha lamentado el presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI), Raimundo de los Reyes.

Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), su presidenta Leticia Cardenal, se ha referido a las dudas que se han puesto sobre las familias que puedan llevar a sus hijos al colegio con síntomas. A su juicio, “echar balones fuera es lo fácil” y reconoce que, aunque “habrá familias irresponsables”, hay “muchas más responsables” que “lo único que quieren es el bien común”.

EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR

Finalmente, los colegios concertados y privados ha destacado el trabajo que los centros han hecho en las últimas semanas. Consideran, según ha explicado Escuelas Católicas y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que los colegios están “listos” y han “hecho los deberes” planteándose “diferentes escenarios” para la pandemia en el inicio del curso. Aún así, ambas organizaciones han pedido ayudas para que los centros puedan llevar a cabo las medidas que se les piden.

Las primera autonomías que inician el curso son la Comunidad de Madrid y Navarra. En la primera, que ha decidido un comienzo escalonado, el primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años) comienzan el 4 de septiembre, y el segundo ciclo y los tres primeros cursos de Primaria el 8 de septiembre. ESO y Bachillerato acudirán a sus centros el 9 de septiembre, junto con el resto de cursos de Primaria. En la comunidad foral, los centros pueden iniciar las clases entre el 4 y el 7 de septiembre.

País Vasco ha anunciado también un retorno escalonado: las etapas de Infantil, Primaria y 1º y 2º de la ESO comenzarán a partir del 7 de septiembre, según el calendario establecido con anterioridad por cada centro escolar; mientras que los alumnos de 3º, 4ºde ESO y Bachillerato, por su parte, iniciarán el curso el 15 de septiembre.

Asturias ha decidido retrasar el curso al 22 de septiembre para Infantil y Primaria, ESO lo hará el 28 y los de Bachillerato el 29 de septiembre. Y Galicia, por su parte, mantiene el arranque el 10 de septiembre, siempre que así lo indiquen las autoridades sanitarias.

En el resto de las comunidades autónomas, hasta ahora está prevista la llegada de los primeros alumnos, el 7 de septiembre, en Murcia, la Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja y Aragón; el 9 de septiembre en Castilla-La Mancha y Castilla y León; el 10 de septiembre en Andalucía, Baleares y Extremadura; y el 14 de septiembre en Cataluña; y el 15 en Canarias.