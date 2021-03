La desescalada proseguirá su curso una vez finalizada la Semana Santa

“En Semana Santa preferimos ser prudentes, pero esperamos seguir avanzando en el proceso de desescalada a la vuelta de las celebraciones”, aseguraron este domingo tanto el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el propio conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Y es que, de cara al Comité Clínico del próximo martes, en el que se sentarán las restricciones definitivas de cara a los festivo, todo indica que continuará como hasta ahora, “a no ser que se produzcan cambios bruscos en la situación epidemiológica, que no se esperan”, según precisó Comesaña.

Así, y por lo de pronto, Rueda apeló a mantener la “prudencia” con el cumplimiento de las medidas vigentes durante la Pascua para, una vez pasado este periodo vacacional, poder “seguir desescalando”. En una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega, el vicepresidente confirmó que la situación epidemiológica de Galicia es ahora “mucho mejor” que hace “tres o cuatro semanas”, ya que “las cifras siguen a la baja”, aunque “con tendencia a estabilizarse”.

Ante este escenario, Rueda manifestó el “optimismo” del Gobierno, aunque “con muchísima prudencia”, dado “lo que está pasando en tantos países de Europa” con la cuarta ola, “pero también en otras comunidades autónomas”. Por esto mismo, y porque los datos siguen “lejos de ser tranquilizadores”, la Administración autonómica prefiere “dejar pasar la Semana Santa”, un periodo de “más movilidad y más momentos de ocio” para luego evaluar si “seguir desescalando”.

DIEZ DÍAS CON UNA DISMINUCIÓN DE MENOS DE MEDIO CENTENAR EN LOS CASOS ACTIVOS. Y es que, pese a que en la última jornada los casos activos han vuelto a descender, hasta los 2.309, esto supone solo 48 contagios menos que el sábado, lo que quiere decir que ya van diez días consecutivos en que la disminución de los casos activos está por debajo del medio centenar diario --con uno incluso de repunte, el pasado jueves 25--.

Por otra parte, bien es cierto que el número de positivos diarios bajó de nuevo, hasta identificarse solo 122 contagios --117 confirmados por PCR--, lo que equivale a una treintena menos que los 152 notificados el sábado, día en que habían repuntado en 37 frente a los 115 del viernes, con lo que todavía no llegamos a compensar esa pequeña subida con el descenso de hoy.

Con todo, la tasa de positividad descendió ligeramente hasta el 1,9 %, tras el 2,8 % notificado 24 horas antes. Así, Galicia se mantiene por debajo del umbral del 5% que recomienda la OMS para dar por controlada la pandemia.

“EXTREMAR LA CAUTELA” Y EVITAR LAS REUNIONES ENDOMICILIOS. Entonces, si el descenso se ha frenado e incluso repunta por días, como hemos ido viendo a lo largo de esta semana, ¿habría que temer la llegada de una cuarta ola tras la Semana Santa? En palabras del vicepresidente de la Xunta, el riesgo de una cuarta ola “existe, efectivamente”, después de tres en las que todos pensaban “que ya era la última”. “Aquí vamos a ser muy cuidadosos. En estos días en los que va a haber mucha más movilidad, la aptitud no es cruzar los dedos. sino respetar las normas y convencernos de que los incumplimientos nos llevan a situaciones muy indeseadas”, explicó.

En este sentido, Comesaña también incidió en que es necesario “extremar la cautela” para evitar los repuntes. Aún así, lanzó un mensaje de calma diciendo que no se puede comparar lo que puede suceder en Semana Santa con lo ocurrido en Navidad, pues “el mal tiempo originó mucha actividad interior y ahora será exterior”, por lo que “con distancias y aforos tiene menos riesgo el exterior que el interior”.

Asimismo, puso el foco de atención, una vez más, en “las reuniones familiares”, asegurando que se ha dado “un salto cualitativo importantísimo no permitiendo las reuniones de no convivientes en domicilios”, por ser “donde se fraguó el problema de la Navidad, en gran parte”. Al respecto, indicó que “confiamos en que se cumpla esto y no tengamos este tipo de encuentros en domicilios, porque los interiores presentan mucho mayor riesgo”.

PROHIBIR LA HOSTELERÍA INTERIOR ES UNA “OCURRENCIA”. Pese a todo, ese riesgo que puede existir en los recintos interiores no es considerado por la Xunta como una gran problemática en el sector de la hostelería si se cumplen las normas. Y es que, este domingo, Rueda también insistió en que el Gobierno gallego no está de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Sanidad de cerrar el interior de los locales de hostelería en las zonas que superan la incidencia de 150 casos por cada cien mil habitantes.

De hecho, la calificó como “ocurrencia”, y se quejó de que el Gobierno central “hace muchísimo tiempo que se dio de baja de coordinar” la gestión de la pandemia “y, a veces, sale con ocurrencias que lanza al aire”.

Así, el número dos de la Xunta redujo esta cuestión a “globos sonda”, al tiempo que garantizó que Galicia “seguirá haciendo su trabajo basado en datos objetivos” y en lo que determine el Comité Clínico. El vicepresidente gallego también se quejó de la “descoordinación” del Ejecutivo.

LAS UCIS A LA BAJA Y OTRAS UNIDADES AL ALZA. Sea como fuere, y considerando oportunas unas medidas u otras, el objetivo común de ambas Administraciones --central y autonómica-- es no volver a colapsar los hospitales de la comunidad, en un momento de situación es favorable.

Este domingo los ingresados en Galicia volvieron a bajar y se situaron en el total de 200. Esto fue posible gracias a la reducción de la presión en las unidades de cuidados intensivos, que descendieron en seis pacientes, hasta los 26 en total. La última vez que hubo una cifra tan baja de enfermos críticos fue el 13 de septiembre, en el ascenso de la segunda ola.

Sin embargo, a pesar del alivio de los enfermos en uci, las personas hospitalizadas subieron mínimamente, en dos, hasta las 174. Y por áreas sanitarias, hay tres en las que la presión hospitalaria no solo no bajó, sino que subió.

LIGERO INCREMENTO En A CORUÑA, OURENSE Y FERROL. Uno de los distritos con incremento de pacientes fue el de A Coruña, donde los ingresados totales ascendieron en uno, hasta los 74; si bien en las ucis había 15 enfermos por coronavirus (cuatro menos).

También subieron los hospitalizados en el área de Ourense, hasta el total de 18 (dos más), aunque se mantiene con una persona en cuidados intensivos. La de Ferrol contabilizó 12 ingresados (uno más), pero sigue sin pacientes COVID en la uci por segundo día consecutivo.

JANSSEN Y PFIZER COMO LA ESPERANZA DE FUTURO. Para poder seguir con esta tendencia decreciente en hospitales, es importante mantener el ritmo de vacunación. Este domingo el conselleiro de Sanidade mostró su confianza en una entrevista en la Cadena Ser de que a finales del mes de agosto el 70% de los gallegos ya hayan recibido la vacuna contra el COVID, para lo que consideró “fundamental” la “llegada masiva” de dosis de Pfizer y Janssen.

En concreto, como ya había indicado el sábado, aseguró que sabe de primera mano que las primeras dosis de Janssen llegarán el 18 de abril y que en mayo también se recibirá una cantidad simbólica para dar paso a la llegada más importante en el mes de junio.