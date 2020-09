La empresa avícola de Cambados con 52 empleados positivos reduce su actividad al 40%

CAMBADOS. E.P. Avícola de Galicia (Avigal), la empresa de Cambados (Pontevedra) en la que se ha detectado un brote de Covid-19 que afecta a 52 trabajadores -los casos se elevan a 96 con el resto de positivos relacionados-, mantiene su actividad si bien ha reducido su producción al 40 por ciento. “Hemos preferido rebajar la operativa de la planta de una forma drástica, aunque ello nos acarree pérdidas durante estas semanas, para poder garantizar la distancia social entre los trabajadores y que esta situación se solucione lo antes posible”, ha explicado un portavoz de la empresa a Europa Press. En la actualidad en la factoría avícola de Cambados trabajaban 160 empleados. “En este momento, en cada uno de los dos turnos tenemos solo 30”, han confirmado por parte de la empresa avícola.

La firma admite que en los test realizados a su plantilla se han saldado con 52 los trabajadores con positivo por Covid-19. No obstante, las autoridades sanitarias elevan el brote a 96 casos tras la realización de 173 pruebas. El portavoz de Avigal considera que “ese incremento se ha debido a una cadena de transmisión externa, a contactos de familias y amigos”. La empresa asegura que no va hacer especulaciones en cuanto al lugar o al momento en el que pudo surgir este brote. “Porque eso no lo sabremos nunca”, han señalan por parte de Avigal, que rechaza que el origen de los contagios se sitúe en el comedor de la fábrica. “El comedor es una zona que está ventilada y en él los trabajadores mantenían la distancia social”, han asegurado.

“ROMPER CADENA DE TRANSMISIÓN”

A través de un comunicado, Avícola de Galicia, además, ha informado este viernes de que actualmente, en la planta de Cambados se han “extremado aún más” los protocolos Covid-19. “Siempre se ha priorizado la salud de los profesionales por delante de la operativa comercial y la reducción drástica de la producción lo evidencia”, indica. El principal objetivo en este momento, añade la empresa, es “romper cualquier posible cadena de transmisión entre los profesionales de la planta”, por lo que justifica la reducción de su actividad en un 60% para “poder incrementar el distanciamiento social dentro la planta que tiene en el municipio” de Cambados, que, incide, “estaba en funcionamiento desde el día 17 de agosto y, ya entonces, se hicieron tests masivos a todo el personal”. Avícola de Galicia segura que colabora “diaria y fluidamente” con el servicio de Sanidade para poder normalizar la situación lo antes posible. Y apunta que la mayor parte de los positivos detectados son “asintomáticos o presentan síntomas muy leves”.

PLANTA EN PONTEVEDRA

Por otra parte, Avigal ha destacado que la operativa en la planta que Avícola de Galicia tiene en Campañó “es de total normalidad” y, actualmente, subraya, “no se ha detectado ningún brote de Covid-19” en ella. “La lucha contra la Covid-19 ha sido una prioridad para Avícola de Galicia, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito social”, ha concluido.