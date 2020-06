La Federación Alzhéimer demanda la reapertura de los centros de día

El anuncio de Feijóo de no reabrir los centros de día para mayores y personas con discapacidad hasta septiembre ha caído como un jarro de agua fría en las familias. Esperaban su puesta en funcionamiento inminente, ya que el Gobierno central lo autoriza desde la fase 2 de desescalada y la Xunta había anunciado la elaboración de un protocolo específico.

Ante la nueva situación, se suceden las reacciones críticas. FAGAL, la Federación Alzhéimer Galicia, que agrupa a 15 asociacións que trabajan con personas con demencias neurodegenerativas y con sus familias, da servicio a cerca del 85 % de la comunidad, y tiene más de 5.000 familias asociadas y 300 trabajadores, trasmitió ayer en una nota de prensa su “preocupación” por esta decisión, y demanda a la Xunta que “se pueda atender a las persoas con una demencia y a sus familias de forma inmediata”.

Juan Carlos Rodríguez Bernández, su presidente, explica que “están sufriendo de una manera especialmente intensa” el estado de alarma. Sufren “un importante deterioro funcional” derivado d elapoca movilidad; “cognitivamente están más desorientados, sufren ansiedad y angustia porque no entienden lo que está pasando y, en muchos casos, se desarrollan problemas conductuales, alteraciones como alucinaciones o delirios, y llegando a la agresividad proque no están gestionados”, asegura.

Además, se están dando más “patologías físicas, del poco movimiento aumentan los problemas cardiovasculares, por ejemplo, y el no tener acceso normal al sistema sanitario conlleva que patologías poco graves como una infección de orina, se conviertan en más graves”. “No fallecen de coronavirus, pero sí de causas indirectas, de tristeza y de problemas mentales”, subraya.

Los centros no son para ellos un simple sitio donde pasar el tiempo, están gestionados por profesionales especializados. Estos servicios intermedios entre la casa familiar y la residencias, son los más próximos a su entorno y proporcionan servicios de “carácter terapeútico que ralentizan el proceso de deterioro”, dice Rodríguez. “Ayudan en la capacidad funcional, mantienen rutinas, trabajan la higiene, controlan su salud... aporvechan la máximo sus capacidades” y esto “se ha perdido al estar cerrados”.

socialización. Con la pandemia en su momento más complicado fue normal cerrarlos, pero ahora que la desescalada permite salir y que sus familias vuelven a trabajar, si pueden, las personas con demencias salen a la calle a pasear, algo “muy deseable para ellos porque las salidas son fundamentales para su socialización, tienen que relacionarse con otras personas”. Es bueno visibilizarlos de cara la sociedad, y necesario buscar “un equilibrio entre su seguridad y la libertad de vivir en la comunidad”, explica Rodríguez . “El riesgo cero no existe y la alternativa, que es quedarse en casa para siempre, es aún peor. No se les puede aislar en una burbuja, ahora salen a la calle y se pueden contagiar, pero no cuentan con sus servicios especializados”.

cuidadores más sobrecargados Desde FAGAL no se olvidan de otras personas que también están sufriendo. Las familias que los cuidan, que según su experiencias suele ser una sola persona. “Sufren, se incrementó su sobrecarga, tienen angustia y pánico por no poder salir a la calle con ellos, y también por salir y que se contagien. Y están empeorando las patologías del cuidador, esa falta de espectativas vitales, el miedo a no hacerlo bien, la soledad (ahora tampoco pueden juntarse con otros familiares).

Demandan a la Xunta queles considere servicios esenciales y reconsidere su decisión de no abrir hasta septiembre. “El beneficio social y personal es enorme”, explica Rodríguez, añadiendo que la familia “podrá tener un respiro también para compatibiliazar su vida profesional o relacional con el cuidado. Porque ellos se aíslan socialmente”. La seguridad sanitaria no puede privar a estas personas y a sus cuidadores de la salud”, dice.

Y añade un punto más a la discusión. FAGAL no se opone a la ayuda de hasta 500 euros para contratar una ayuda en el domicilio. Pero considera que es un error por varios motivos. No sustituye el trabajo de los centros, con unidades terapéuticas, fisioterapia, trabajo multidisciplinar, pero es que es muy difícil encontrar a cuidadores especializados para que tengan la formación adecuada. Muchos de los que hay están en ERTEs porque los centros y asocaiciones están cerrados.