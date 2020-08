Fue el pasado 3 de marzo cuando se confirmó en Galicia el primer caso de contagio por el coronavirus. Por tanto se cumplen hoy cinco meses desde que “as análises realizadas no Servizo de Urxencias do CHUAC, e confirmadas polo Centro Nacional de Microbioloxía, a un paciente confirman a infección por coronavirus dunha persoa que se atopa illada no hospital, en cumprimento dos protocolos acordados co Ministerio de Sanidade. Este é primeiro caso positivo confirmado en Galicia”, según se podía leer en el primer comunicado de la Consellería de Sanidade dando cuenta del inicio de lo que luego se convirtió en un pandemia.

Como buena parte de los casos que se contabilizaron en esta tierra, se trataba de un hombre de 49 años, procedente de Madrid, que, decía el Sergas, se había presentado “con sintomatoloxía respiratoria no servizo de urxencias do CHUAC e ao que se lle solicita a proba de diagnóstico de covid-19 ante a presenza dunha neumonía bilateral nun contexto clínico de infección vírica”.

En estos cinco meses pasaron muchas cosas en Galicia, que vive ahora angustiada por la aparición de, hasta la fecha, 20 brotes distintos que frenaron la curva descendente desde que el 28 de abril se alcanzó el máximo de 6.947 contagiados. Ese día de récord negativo, 73 permanecían en uci, 495 estaban en unidades de hospitalización y 6.379 en el domicilio. Se habían registrado 1.841 altas y 540 fallecimientos.

Desde el punto de vista hospitalario no fue la peor jornada: el mayor número de enfermos críticos ocurrió el 29 de marzo con 222 repartidos por las ucis de los hospitales del Sergas, mientras que el tope de personas ingresadas por coronavirus fueron los 939 del 6 de abril.

Una cifra similar a la actual se registró la víspera del Día del Padre, cuando había 333 afectados: 11 en uci, 63 en planta y 259 en sus casas; es decir, en aquellos momentos los contagiados presentaban cuadros clínicos de mayor gravedad que los actuales. En las últimas 24 horas son 321, aunque solo 1 en unidad de críticos y 12 en domicilio.

El 2 de julio, hace un mes, había una incidencia similar: 317 casos, debido al brote de A Mariña, que se fueron reduciendo hasta los 153 del 23 de julio, cuando se produjo el pico más bajo desde la desescalada.

Conviene reseñar que, aunque llevamos desde entonces en curva ascendente, a pesar de los rebrotes, Galicia sigue con una incidencia menor que España. Desde el primer momento nuestra comunidad presentaba unos registros mejores que los del total de España, una tendencia que se mantiene en estas, de acuerdo con los datos del resumen de la semana 30 que figuran en la web del Ministerio de Sanidad.

La tasa de incidencia acumulada-IA (afectados por cada 100.000 habitantes) es de 1,13 en la provincia de A Coruña; 1,47 en Lugo; 0,50 en Ourense y 1,22 en Pontevedra, y el número reproductivo (contagios por cada caso nuevo) se situaba en el 1,22 en A Coruña, 1,29 en Lugo, 0,98 en Ourense y 1,19 en Pontevedra.

De acuerdo con los datos del Gobierno central la incidencia acumulada tras los 220 nuevos casos contabilizados en Galicia (datos consolidados a las 14.00 horas del 31.07.2020) en los 14 días anteriores era de 8,15 por cada 100.000 habitantes cuando en el total español se elevaba a 57,46; es decir, siete veces más durante el periodo medio que dura la enfermedad provocada por este virus.

En lo que respecta a los contagiados, siete días antes hubo en Galicia un total de 144 para una IA de 5,33 frente a la IA de 30,19 que suponían los 14.198 positivos en España; es decir, cinco veces más en todo el país que en nuestra comunidad. A Galicia solo la supera Canarias en mejores datos de contención del coronavirus. Muy cerca se sitúa Asturias aunque en el análisis realizado no se incluyen a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.