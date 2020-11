La OMS predice que la inmunidad no pondrá fin al virus

covid. Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) avisaron este viernes de que las futuras vacunas no van a lograr, por ahora, erradicar al coronavirus, ya que mientras se van administrando a los grupos prioritarios, seguirá habiendo personas conocidas como “supercontagiadoras”.

“Esperamos que la vacunación sirva para controlar la transmisión del virus, pero hasta que no sepamos cómo funcionan en la vida real o no tengamos más detalles sobre la forma en la que el virus se transmite, no podemos pensar que con la llegada de las vacunas se va a poder erradicar al virus”, señaló el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan.

Por este motivo, el experto destacó la necesidad de concretar “muy bien” los grupos de población que van a ser vacunados, subrayando la importancia de centrarse especialmente en aquellos que están participando más en el proceso de transmisión del virus.

“Hay que ser cautos, ya que siempre que haya una posible persona supercontagiadora nos arriesgamos a que haya una transmisión pese a la vacunación”, recalcó. Los estudios indican que solo un 70% de población inmune frenaría la transmisión. E.P.