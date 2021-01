La pandemia obliga a suspender el 'triángulo mágico' del Entroido ourensano

OURENSE. EP. El coronavirus ha obligado a suspender el 'triángulo mágico' del Entroido ourensano --Verín, Laza y Xinzo--, unas de las celebraciones de carnavales más emblemáticas en Galicia. Las semanas festivas más reconocidas por excelencia en la provincia de Ourense se enfrenta a un año de cancelaciones y suspensiones a causa de la situación sanitaria. Este jueves se ha confirmado la suspensión del último vértice del triángulo mágico, Verín ha anulado su carnaval.

La covid-19 ha conseguido cancelar unas fiestas que habían sobrevivido a la Guerra Civil. En la mayor parte de los municipios ourensanos o se ha suspendido el Entroido o están en trámites para hacerlo.

Aún así, todavía conservan alguna esperanza de realizar pequeños eventos virtuales o pasacalles en aldeas por las limitaciones impuestas ante el incremento de casos de en la provincia de Ourense.

SIN CIGARRONES

Los cigarrones típicos de Verín han sido los últimos en sumarse a la lista de carnavales cancelados. A pesar de que esta misma semana el teniente alcalde del ayuntamiento, Diego lourenzo aseguraba que "aún estaban en conversación", este jueves ha confirmado lo que él mismo se temía. "Tenemos la responsabilidad social de poner todo lo que esté de nuestra parte para evitar cualquier tipo de evento o celebración por lo que suspenden el Entroido", ha avanzado en un comunicado.

La concejala de cultura de la villa, Emilia Somoza, ha asegurado que al tratarse de uno de los eventos más multitudinarios de la zona es también na de las citas más importantes para Verín. No obstante, precisamente por ello, implica una serie de aglomeraciones que "ahora mismo pondrían en peligro la salud pública y no se pueden permitir".

Además, el Ayuntamiento subraya que "no se podría vivir el carnaval realmente" porque "tiene parte de una anarquía que, actualmente, no se podría desarrollar". Así, hacen un llamamiento a los vecinos para que actúen con responsabilidad individual y respeten las medidas de protección vigentes.

El Ayuntamiento de Xinzo ya había sido el pionero del 'triángulo mágico' en manifestar que se veían obligados a suspender las fiestas, porque "es más coherente ante la situación sanitaria", incluso antes del nuevo repunte que ha tenido la localidad.

Señalaba por entonces que las 'pantallas', su icono del entroido, permanecerían descansando hasta el próximo año en el que esperan poder recuperar "el tiempo parado".

Para este mes de febrero, buscan formas de reinventar las fiestas para no perder la subvenciones que ya tenían destinadas a ellas, como proyectos audiovisuales para transmitir el ambiente y la cultura del carnaval.

En la misma línea se ha posicionado la organización Enlazados, encargada en colaboración con el Ayuntamiento de Laza de la mayor parte de los eventos del que son protagonistas los 'peliqueiros'. El otro vértice del triángulo mágico se veía obligado a suspender los actos de estas fiestas, que comenzarían el próximo 22 de enero, a causa de la situación epidemiológica en la comarca de Monterrei.

Tanto es así, que suprimieron hasta el concurso de elaboración del cartel para evitar lo que consideraban "una posibilidad de efecto reclamo". La organización señala que ante el repunte de casos en la comarca "la decisión estaba tomada", con la pena de suspender su cita estrella, que va hasta el 16 de febrero, con la lectura del testamento.

Al igual que en Xinzo de Limia, el Ayuntamiento de Laza no descarta "algún acto cultural o conmemorativo" que mantenga viva la esencia de la fiesta, pero sin dar mayores detalles ante las nuevas medidas restrictivas.

CARNAVAL EN LAS ALDEAS

El 'triángulo mágico' no es el único que se suspende. La covid-19 también ha afectado a la Mascarada Ibérica, que ya tendría que haber celebrado su séptima edición, en ella colaboraban Viana do Bolo y Vilariño de Conso, que no han cancelado su carnaval, sino que se trata de un "aplazamiento". No descartan una pre mascarada en vistas al año 2022, confiando en que mejore la situación sanitaria.

El alcalde de Manzaneda, Amable Fernández, ha comentado que sus máscaras, que ya se vieron afectadas en el 2020, este año se limitarán a realizar salidas a las aldeas "si la gente así lo quiere", pero descarta la organización de cualquier actividad por parte del propio ayuntamiento. Pone especial hincapié en la suspensión de la comida popular, "se cancela, se juntaban muchos vecinos y de edades muy elevadas".

De Viana do Bolo destaca su figura emblemática, el 'boteiro'. La pandemia ha hecho que se quede sin "fuliones" y no realizarán su tradicional desfile, aunque en el ayuntamiento vecino de Vilariño de Conso, la alcaldesa no ha descartado que, al igual que en Manzaneda, se pueda realizar un pequeño pasacalles en alguna de las aldeas "únicamente con la gente del pueblo".

Propiamente en Viana do Bolo, el alcalde, Abelardo Carballo, subraya que "no será presencial la fiesta pero habrá actividades virtuales".

Hasta el momento no se han pronunciado los 'troteiros' del Ayuntamiento de Bande, de forma no se sabe si saldrán a las calles cumpliendo el recorrido por las aldeas del municipio.

EN OURENSE ESTUDIAN MANTENER LAS CHARANGAS

A pesar de los intentos del regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, por evitar suspender el carnaval en la capital de provincia, esta semana se ha resignado ante el incremento de contagios en la ciudad y a la vista de las cancelaciones del resto de los ayuntamientos como Verín, Xinzo de Limia y Laza.

El gobierno local ha decidido cancelar los actos festivos desde el jueves de compadres y de comadres hasta la elección del rey y la reina del carnaval, sumándose a los llamamientos a la responsabilidad individual.

Con todo, a pesar de la anulación, el alcalde ha manifestado que se encuentra "estudiando la manera" de mantener a las charangas y la animación de cabezudos para no perder el ambiente y el espíritu festivo.

TAMPOCO HABRÍA FIESTA GRASTRONÓMICA

Ni comida popular en Manzaneda, ni fiesta del cabrito en Vilariño de Conso, de la androlla en Viana do Bolo, ni tampoco giesta del Botelo en O Barco de Valdeorras, pues su mayor atractivo en fechas de carnaval se une a la larga lista de cancelaciones.

Las tres comarcas sobre las que aún no ha trascendido cómo será su carnaval son Carballiño, Terras de Celanova y Baixa Limia.