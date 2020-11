La Policía no ve una ‘mano negra’ tras los disturbios

protestas. La Policía cree que detrás de las protestas que las noches pasadas se produjeron en ciudades como Madrid, Barcelona, las capitales vascas, Burgos o Santander están grupos profesionales de alborotadores y que no hay una organización que las coordine a nivel nacional. Fuentes policiales indicaron a Efe que, por el momento, son minoritarias, y que al amparo de esas movilizaciones convocadas por las redes en contra del toque de queda por la pandemia se cuelan grupos radicales de extrema derecha y de extrema izquierda, además de ultras del fútbol, como los Bukaneros (hinchas del Rayo Vallecano) o los seguidores más violentos del Racing de Santander, por poner dos ejemplos. Independientemente del resultado de las investigaciones que se llevan a cabo sobre los disturbios ocurridos en estas ciudades, la Policía no tiene constancia de que haya una ‘mano negra’ que las convoque a nivel nacional para aglutinar a los más violentos. En definitiva, se trata, indican, de convocatorias muy puntuales, no concertadas a nivel nacional y secundadas por grupos de alborotadores profesionales que participan en ellas sin motivación política alguna y con el único ánimo de provocar incidentes. efe