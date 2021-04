La secuenciación del virus en aguas residuales ya es posible

Nuestros residuos, nuestras heces, aunque a veces no nos guste, dicen mucho de nosotros y, a través de los mismos, se pueden llegar a conocer muchas características de cada persona que, de otro modo, ni siquiera clínicamente, es posible identificar. En este sentido, las aguas residuales de los municipios gallegos también han sido utilizadas a lo largo de esta pandemia como centros de análisis para lograr un fiel reflejo de la expansión del coronavirus por nuestra comunidad.

El grupo de investigación del CSIC liderado por Beatriz Novoa y Antonio Figueras lleva un año detectando el virus en distintas depuradoras de Galicia, siguiendo la evolución de su carga viral en cada ciudad, como una forma de prevenir el número de casos activos antes de que este se dispare. Ahora, han ido un paso más allá y han podido secuenciar las muestras del virus obtenidas.

“Desde el principio optamos por analizar la carga viral de las aguas residuales de pequeñas ciudades, como Baiona, Melide o Gondomar, ciudades que no tienen hospital y por lo tanto no tienen sesgo poblacional, por lo que recoger el virus en las aguas residuales supondría poder analizar a toda la población”, explica Beatriz Novoa.

Viendo que esto funcionaba tan bien, consideraron que sería interesante poder secuenciarlo y saber así las mutaciones que más están circulando por cada población, independientemente de que las aguas residuales pertenezcan a un paciente asintomático o sintomático. “Si tú no tienes síntomas, seguramente nunca acudas al hospital a realizarte la prueba y, por lo tanto, tu muestra nunca llegará a secuenciarse y no sabrás a qué variante pertenece tu caso”, indica la experta.

EL covid APARECE MUY ROTO Y MEZCLADO CON JABONES Y OTROS LÍQUIDOS. Con todo, secuenciar el virus en las aguas residuales no es algo sencillo, pues “en estas aguas el virus está muy poco íntegro, muy roto, porque es un virus ARN envuelto, es decir, está rodeado por una capa de lípidos y eso es muy lábil, muy fácil de destruir, incluso encontrándose mezclado con jabón, detergentes o cloro en algunas de estas aguas... por lo que está muy roto y fragmentado”, lo cual “supone un problema cuando tienes que secuenciar todas las letritas –bases nitrogenadas– que componen el genoma del virus”.

Gracias a las técnicas de secuenciación masiva “lo conseguimos” y “hemos detectado mutaciones que se asocian y son compatibles con las variantes peligrosas que se están en estos momentos vigilando, y también hemos identificado otras mutaciones que, en sí mismas, son definitorias de una variante concreta, como es el caso de varias que solo son compatibles con la cepa británica”.

Sin embargo, “la variante brasileña tiene mutaciones que son compatibles también con la sudafricana”, así que “no podemos asegurar, por el momento, que esas mutaciones detectadas pertenezcan a una cepa u a otra”. Algo que sí evidencia claramente Beatriz Novoa es que, “de momento, no hemos detectado las mutaciones de la variante india, la ‘doble mutante’, por ejemplo, algo que no quiere decir que en el futuro no llegue a identificarse”.

ESTUDIO QUE SOLO SE HA LLEVADO A CABO EN CUATRO CIUDADES A NIVEL MUNDIAL. Esta secuenciación es única, pues apenas existen publicaciones de este tipo sobre el estudio de las aguas residuales en el mundo. En concreto, proyectos parecidos de secuenciación se han desarrollado en San Francisco, Fráncfort y alguna ciudad de Suiza y de Bélgica. No hay más sitios que se sumen a esta tendencia por la dificultad de las muestras.

Con todo, es interesante que continúen este tipo de estudios, porque “suponen un avance muy importante, en el sentido de que se trata de una herramienta más, aunque está claro que con esto no curas la enfermedad, solo con la vacunación la puedes frenar”, explica Beatriz.

Pero, está segura de que “esto es una información más que nos permite detectar todas las mutaciones circulantes en una población concreta que, de otra manera, probablemente pasarían desapercibidas, precisamente porque un asintomático no va al hospital”. “Seguramente hay mutaciones que son mucho más frecuentes de lo que pensamos y solo nosotros las estamos detectando”, pone de manifiesto la experta.

En el transcurso de sus estudios, estos científicos cotejan las mutaciones con los genomas que tienen en sus clínicas y, “efectivamente, hemos visto que unas se corresponden, pero otras no”. Por tanto, Beatriz considera que “vamos a seguir aprendiendo sobre la marcha”.

objetivo: ampliar LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS AL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD. La intención del CSIC es ampliar esta capacidad de secuenciación a toda Galicia, pero “el problema es la limitación que tenemos siempre con la carga viral”. “Necesitamos tener una carga viral suficiente para poder secuenciar el genoma de esas muestras, porque es muy complicado al estar el ARN roto”, indica la experta.

Y es que lo interesante sería poder trasladar esta secuenciación a zonas con mayor incidencia del virus, donde, previsiblemente, habría también más variantes. Siempre recordando que “el virus no muta de forma inteligente, sino que lo hace porque comete errores al copiarse, pero, a veces, le sale beneficioso y acaba predominando esa variante”.