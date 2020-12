La UE vigilará que los fondos pos-COVID se utilicen con una perspectiva de género

··· Rosa María Calaf señaló que esta crisis “ha acentuado vulnerabilidades anteriores” pero también puede ser una “oportunidad” para reflexionar y cambiar, aunque lamenta que la sociedad “está entretenida, pero no informada”. “Hagamos un ejercicio de espíritu crítico, de contrastar (...), porque hay noticias que mienten, silencios que engañan y ruido mediático que menosprecia los hechos”. Subrayó que “el periodismo no puede ser de trinchera, ni una mera caja de resonancia”, por lo que apuesta por “centrarse en lo que no se ve, y contar lo que se calla”. Así, incidió en la importancia de “usar bien el lenguaje” y abordar con responsabilidad el actual “cambio de época”, para que suponga “un avance y no un retroceso”.