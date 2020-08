La vacuna china de Sinopharm, en diciembre

previsiones. El presidente la empresa estatal China National Biotec Group, parte de la farmacéutica Sinopharm, Liu Jingzhen, aseguró que la vacuna contra el coronavirus en la que trabaja el grupo estará lista “probablemente en diciembre” a un precio menor de 121 euros. La vacuna se empezará a comercializar una vez termine la tercera fase de pruebas, la cual se está llevando a cabo en Emiratos Árabes Unidos, aseguró Liu en declaraciones a medios locales recogidas por Global Times. Liu agregó que el precio de esta vacuna no superará los 1.000 yuanes para las dos dosis que serán necesarias, y que la prioridad para administrarla en China serán los estudiantes y quienes trabajen en las ciudades. “No toda la población de China tendrá que vacunarse”, indicó. Según un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association en base a los ensayos clínicos de las fases 1 y 2, “la vacuna candidata de Sinopharm es segura y genera una respuesta inmune”, recoge la agencia de noticias Xinhua. Los resultados mostraron que la vacuna indujo eficazmente anticuerpos neutralizantes en los voluntarios y demostró una buena inmunogenicidad, es decir la capacidad desencadenar una respuesta inmune. redacción