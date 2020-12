La vacunación ya se inició en las siete áreas sanitarias gallegas

Después de que el inicio simbólico de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Galicia tuviese lugar el domingo en la residencia Porta do Camiño de Santiago, el proceso continuó ayer en Teo, Ponteareas, Vilagarcía, Burela, Ourense, Ferrol y A Coruña.

Dentro del área sanitaria de Vigo, donde se prevé que llegue a casi 2.000 el número de personas vacunadas hasta el próximo lunes, ayer le tocó a la residencia de mayores Santa Ana de Ponteareas. Los usuarios del centro María Bello y Abilio Rama, de 83 años, fueron los primeros de la zona en recibir la vacuna. Posteriormente, se administró a las demás personas que viven en las instalaciones, a excepción de cuatro que no se encontraban en estas, y a parte de sus trabajadores.

La directora del centro, en el que no se registró ningún caso de coronavirus, Elisabeth Mella, detalló que se administró la vacuna a 27 de los empleados dado que algunos no pudieron o no quisieron recibirla, así como a 27 residentes.

En Ferrol, Victoriano Enrique Carracedo, de 79 años y usuario de la residencia de mayores de Caranza, fue la primera persona en recibir la vacuna del coronavirus en el área sanitaria de Ferrol, una dosis que llega “como agua de mayo” y que, en segundo lugar, recibió también su mujer, que reside en el mismo centro. El proceso transcurrió “con mucha rapidez y con mucha tranquilidad”, explicó este hombre de 79 años, que también ha tenido palabras de agradecimiento para los trabajadores de este centro residencial. “Estoy muy contenta de haberme puesto la vacuna”, dijo su esposa.

En el área sanitaria de Santiago fue en Teo donde ayer se continuó con el proceso de vacunación. Los 32 usuarios y los 18 trabajadores de Los Arcángeles, en Teo, con la previsión de llegar a 12 centros residenciales hasta el próximo sábado. Sabina Salvado García fue la primera usuaria del centro en recibir, pasadas las nueve de la mañana, la vacuna que le administró un equipo de enfermería formado por Diego Mosteiro y Eva Domínguez. Tras recibir su dosis, Sabina afirmó sentirse “muy feliz” de protagonizar un día así y “muy bien” tras recibir la vacuna, una comparecencia que hizo a las puertas de la residencia, acompañada de la gerente del área sanitaria, Eloína Núñez, de la directora del centro, Isabel Piñeiro, y de la coordinadora de los equipos de vacunación del área compostelana, Susana Mirás. “No he tenido miedo”, manifestó Sabina Salvado, que confía en que esta vacuna permita el fin de la pandemia. “A ver si podemos salir de una vez por todas de este problema”, añadió.

Por otra parte, un hombre de 86 años, natural de Úbeda (Jaén) y usuario del hogar residencial Bellolar, en la ciudad herculina, fue el primer vacunado en el área sanitaria de A Coruña y Cee. Emocionado, reconoció que tenía ganas de ponerse al vacuna para evitar contagiarse y “que esto no pase más”.

Y así transcurrió la segunda jornada de vacunación en Galicia también en el resto de localidad donde se llevó a cabo ayer. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destacó los “buenos resultados” en el inicio de la campaña de vacunación más allá de las reprogramaciones que se tuvieron que llevar a cabo por los cambios en el suministro de las dosis.

La campaña de vacunación comenzó en Galicia el pasado domingo en la residencia Porta do Camiño de Santiago de Compostela. Tras el retraso de la vacuna de Pfizer, inicialmente se pospuso a hoy miércoles la segunda fase, pero finalmente se decidió reiniciarla ayer martes con las vacunas sobrantes de la primera remesa llegada el fin de semana. Comesaña destacó la “buena” noticia de que la vacuna ya se esté aplicando a la ciudadanía y confió en que los resultados en los próximos días, que se extenderán a todas las áreas sanitarias, sean “igual de buenos” que en este arranque.