La Xunta confía en una reapertura selectiva de la hostelería para las "primeras semanas" de diciembre

A Estrada (Pontevedra) EFE. La Xunta trabaja en la hipótesis de una reapertura progresiva y selectiva por municipios y áreas de la hostelería, entre aquellos afectados por las restricciones en vigor para frenar la pandemia de la covid-19, para las "primeras semanas" de diciembre. Así lo ha corroborado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la inauguración de un nuevo centro de salud de A Estrada, donde ha dicho que espera dar "buenas noticias" al respecto en algunos municipios y que le gustaría "llegar a Navidad en situación mucho mejor a la actual".

Ha señalado que Sanidad viene trabajando en concretar los parámetros de contagios activos, nuevos casos, hospitalizados, pacientes UCI y edad media de los infectados en cada municipio; y a partir de ahí, en definir cómo abrirán paulatinamente bares, cafeterías y restaurantes, con qué aforos y horarios.

Feijóo ha deslizado que "probablemente" esta cuestión esté sobre la mesa en la reunión del comité clínico que asesora a la Xunta en su reunión de hoy, la del viernes y la del próximo martes, pero en todo caso dejará a dicho comité "hacer su trabajo" y dará información sobre la hostelería "la semana que viene".

Lo que sí espera es que, "si nada se tuerce", se pueda "abrir" hoy mismo el municipio ourensano de Verín, tras hacer lo propio O Carballiño el fin de semana.

Según ha recalcado Feijóo, "lo importante no es crear falsas expectativas ni dar por conseguido nada, porque no hemos conseguido lo que pretendemos".

Lo que sí se ha logrado, ha continuado el presidente de la Xunta, es parar el incremento exponencial de casos activos de la primera quincena de octubre, cuando se pasó de 4.500 a más de 9.000, y luego se rebasó la barrera de los 10.000. La última cifra actualizada de casos activos es de 8.617.

"Hay una tendencia adecuada que nos permite albergar esperanzas, pero en estos momentos es eso, esperanza, no son hechos definitivos", ha dicho Feijóo, quien también ha recalcado que la evolución es irregular por áreas sanitarias, y que ahora las que generan "mayor preocupación" son las de Vigo, Lugo y Ourense.

El presidente de la Xunta también se ha referido hoy al plan de vacunación contra la covid-19 del Gobierno para quejarse de que se haya tenido que enterar por la prensa del mismo.

Asimismo, ha expresado su temor porque el susodicho plan no se acabe quedando en un mero "titular".

"Espero y deseo que no sean simplemente titulares, porque me temo que cuando alguien no quiere contar lo que hay que hacer es porque probablemente aún no sabe con claridad lo que quiere hacer", ha esgrimido.

El presidente gallego ha tachado de "sorprendente" que el Gobierno apruebe un plan de vacunación y las comunidades autónomas, que son "las responsables de suministrarlas" a la población, a través de su red de atención primaria, no dispongan de información al respecto.

Pese a todo, Feijóo ha garantizado que Galicia está "en disposición de vacunar a la gente", porque dispone de "un excelente equipo" de profesionales.

Por tanto, en cuanto empiece a recibir las vacunas, la comunidad gallega desplegará "un plan de vacuna serio, transparente y pactado con los profesionales", ha subrayado Feijóo.

A propósito de la inauguración del nuevo centro de salud de A Estrada, el titular de la Xunta ha proclamado que Galicia en su conjunto cuenta con profesionales e infraestructuras sanitarias "sobresalientes", por mucho que "a algunos les puede parecer un calificativo excesivo. Estoy convencido de que no", ha añadido.

También ha subrayado que "el compromiso" de la Xunta con la atención primaria "va a continuar", y se ha remitido al objetivo para esta legislatura de construir o renovar 39 centros de salud, así como al hecho de que el presupuesto de 2021, "el mayor de la historia" en Galicia, es "claramente sanitario", con casi 4.600 millones de euros consignados.

Ha recalcado también que las cuentas de la Xunta para el año que viene, aparte de "blindar la sanidad" buscan atender las necesidades de familias y de trabajadores durante la pandemia y la reactivación económica y social de la comunidad frente a las "secuelas brutales" de la covid-19.