La Xunta dará a los concellos mayor información pero no habrá más dinero

Buen entendimiento en las formas y aceptación de las demandas de información y cooperación pero en cuestión de dinero hay que matizar mucho para intentar avanzar; el depende de los gallegos. Puede ser el resumen del primer encuentro entre la Xunta y la cúpula de la Federación Gallega de Municipios y Provincias. De un lado, Alberto Núñez Feijóo estuvo acompañado por el vicepresidente primero, por los conselleiros de Sanidade y Facenda y la responsable de Administración Local, mientras que al frente de sus interlocutores de la Fegamp estaba su presidente, Alberto Varela.

El primer punto de acuerdo fue el de convocar antes de final de año una reunión de la comisión gallega de cooperación local para estudiar, entre otros temas, la necesidad de crear un fondo extraordinario de financiación de las entidades locales debido a la “precariedad” de las arcas locales para enfrentar la crisis actual, dijo Alberto Varela.

La segunda fue que el Gobierno gallego informará dos veces a la semana de la situación de casos nuevos de covid-19 en cada municipio. Núñez Feijóo indicó que la propuesta de información que prevé facilitar, y sobre la que la Fegamp ha quedado en pronunciarse, respetará la confidencialidad de las historias clínicas de cada paciente. Se establecerán cuatro niveles –verde, amarillo, naranja y rojo– en función de que la situación sea más tranquila o esté más próxima a aplicar restricciones y habrá una diferenciación entre municipios de menos de 50.000 habitantes y las ciudades.

De este modo la previsión es que se publiquen en la página web de Sanidade, en principio los martes y los jueves, aunque podría cambiar, dos mapas que muestren la prevalencia de la enfermedad, el número de casos cada siete días y cada catorce días por cada 100.000 habitantes.

Feijóo recordó, además, que la Vicepresidencia Primera encargó al Consello Consultivo un informe para que determine qué administración –si la local o la autonómica– es la competente para tramitar y recaudar las sanciones por incumplimientos en el uso de mascarillas o por incumplir las restricciones al derecho de reunión y por celebrar fiestas en pisos o bares incumpliendo las normativas. En cualquier caso, “mientras no se aclare”, hay que decir que todas las sanciones impuestas “se van a tramitar y a liquidar”, ya que el plazo es de un año para hacerlo, ha advertido el presidente gallego: “Que ahora no haya llegado (la sanción) no significa que no se vaya a notificar en tiempo y plazo”.

Por otra parte, el presidente gallego pidió “disculpas” a los representantes municipales por la premura con la que la Xunta traslada las comunicaciones del comité clínico a los ayuntamientos “con la debida antelación” para que pudieran informar a sus vecinos y para preparar la puesta en marcha de esas medidas.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, insistió en la petición de los ayuntamientos de tener más información sobre la situación de la pandemia y también reclamó “más participación en la toma de decisiones”, ya que, al final quienes gestionan buena parte de las medidas adoptadas son los ayuntamientos.

El presidente gallego destacó el “compromiso” de la Xunta para concretar la cantidad correspondiente al Fondo de Cooperación Local para los presupuestos de 2021 y recordó que comenzarán a elaborarlos aun sin saber todos los datos que debería haber facilitado el Gobierno.

Feijóo se ha mostrado a favor de la reivindicación de los municipios de contar con un fondo extraordinario propio para hacer frente a la pandemia y ha dicho que apoyará esta petición ante el Ejecutivo central.

Sin embargo, desechó la idea de que sea la Xunta con sus fondos la que asuma esos gastos extraordinarios para enfrentar la covid en los ayuntamientos, ya que la parte aportada por el Gobierno a las autonomías es para satisfacer las necesidades de estas administraciones, no de las locales. En su intervención pidió no hacer demagogia sobre las cuentas públicas, ya que la senda de deuda pública en la que va a entrar España es “estratosférica, histórica” y del fondo de 2021 “lo único que sabemos” es que se pagará con “deuda al 50 % a cargo de las comunidades”,.

Señaló que es “de sentido común” y “lo entiende todo el mundo” que aquellos municipios que tengan remanentes los puedan destinar a la lucha contra la pandemia.

Entre otras cuestiones, Feijóo recordó que está pendiente la propuesta de crear una empresa pública entre administración autonómica y local para gestionar el saneamiento y el abastecimiento del agua, una herramienta que buscaría “tarifas homologables” para este servicio independientemente de la población en el que se preste.