La Xunta estará en disposición de prestar 55.000 ordenadores este curso

Santiago. EFE. El Gobierno gallego ha dado luz verde este jueves al Plan de Contingencia para la Enseñanza no Presencial y Semipresencial con el que la comunidad estará en disposición de prestar 55.000 ordenadores a los alumnos con menos recursos. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que indicó que Galicia pasará de contar con 34.000 ordenadores a 55.000 a través de un convenio con el Gobierno central que financiará 17.000 de ellos mientras que la Xunta adquirirá otros 3.000 con fondos propios. Los 34.000 dispositivos con los que ya cuenta la Xunta -10.000 de reciente adquisición- corresponden al programa de libro digital E-Dixgal.

Núñez Feijóo ha aclarado que estos ordenadores estarán destinados al alumnado con menos recursos ya que en Galicia hay una parte importante de jóvenes y niños que sí cuentan con este dispositivo que permitirá seguir las clases que se puedan impartir de forma 'on-line' en caso de una cuarentena o aislamiento. Este modelo de impartir clases está contemplado en el nuevo plan que permitirá al sistema educativo "afrontar con las máximas garantías la educación no presencial y semipresencial y estar preparados para cualquier situación que obligue a suspender la educación presencial".

Con todo, el presidente de la Xunta ha subrayado que la semipresencialidad está prevista solo para alumnos de Bachillerato y FP que estudien en centros en los que no hay espacio físico para desdoblar las aulas porque en algunos centros urbanos "las paredes son las que son y aunque tuviésemos todo el dinero del mundo no se podría desdoblar porque no hay espacio". Mientras tanto, en los centros de Infantil, Primaria y ESO sí existe la posibilidad de emplear fórmulas como los desdobles o las mamparas.

Con todo, en el supuesto de un caso en el aula sería necesario el aislamiento de los alumnos por lo que el sistema semipresencial se extenderían también al resto del sistema educativo. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno, Núñez Feijóo ha explicado que el plan además de estar dirigido a los alumnos con la dotación de más ordenadores también contempla medidas dirigidas al alumnado, al profesorado, a los centros y a las familias.

En este sentido, en el apartado de los contenidos a impartir, el plan incluye orientaciones sobre el estudio y aprendizaje semipresencial y no presencial, con estrategias de organización. Se extenderán además los contenidos digitales para los cursos de 3º y 4º de la ESO.

El eje dirigido al profesorado se centrará sobre todo en la formación, con la elaboración de un plan de formación sobre las aulas virtuales en los centros, así como la puesta a disposición de la comunidad educativa de un Banco de recursos educativos, para facilitar la semipresencialidad.

Además se intensificará el uso de la plataforma del libro digital -que pasó de una media de 1 millón de accesos a 2,3 millones- y el servicio de videoconferencia.

En lo que respecta a los centros, se publicarán orientaciones sobre semipresencialidad para alumnado y familias; "y habrá formación para todos los miembros de la comunidad educativa, desde la perspectiva educativa y sanitaria".

Finalmente, en lo referido a las familias, el presidente del Ejecutivo autonómico ha defendido que la clave será la información, con el espacio virtual Volvamos a la escuela con sentidiño y el refuerzo de la app AbalarMóbil, que actualmente cuenta con 290.000 usuarios inscritos y a la que durante el confinamiento accedieron una media de 60.000 usuarios diarios.

El presidente de la Xunta confía en que estas medidas sirvan para afrontar este nuevo curso pese a que, admitió, "estamos sometiéndonos a una prueba de estrés docente y sanitario sin precedentes". "Estoy convencido de que esto no es fácil y habrá dificultades, atascos y problemas puntuales que, espero, podamos ir resolviendo en los próximos días y semanas", ha concluido el presidente de la Xunta.