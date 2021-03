Las dosis de AstraZeneca podrían ser administradas el miércoles en Galicia

··· El gerente del Servizo Galego de Saúde, José Flores, fue cuestionado también por la posible llegada de las vacunas de la empresa farmacéutica Janssen en la entrevista que mantuvo este sábado en Radio Galega. Y es que estas, que solamente se inoculan en una única dosis que logra la inmunización, acelerarían el ritmo del proceso inmunizador contra el coronavirus en la comunidad autónoma.

··· “Non, de Janssen é verdade que aínda non chegaron”, dijo Flores, destacando que “todavía non temos unha comunicación por parte do Ministerio de que número de vacinas nin cando van a chegar” por lo que actualmente continúan “á espera”.