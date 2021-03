Las residencias caminan con paso firme para convertirse en espacios libres de COVID

Santiago. La estrategia nacional de vacunación frente a la COVID presenta riesgos para las personas con parálisis cerebral, según denuncian las distintas entidades Aspace de Galicia. “El texto establece como grupo prioritario para recibir la vacuna a las personas con grandes necesidades de apoyo que viven en residencias; así y como a las no institucionalizadas”, aseguran antes de añadir que “sin embargo, el plan resulta insuficiente para garantizar la seguridad de un colectivo especialmente vulnerable ante el coronavirus y con necesidades de apoyo continuadas, como es el de las personas con parálisis cerebral puesto que no se está priorizando la vacunación de las personas con parálisis cerebral que no viven en residencias”.

Sostienen que “la condición de persona con pluridiscapacidad, que presentan las personas con parálisis cerebral, incluyendo muchos casos de patologías respiratorias crónicas, problemas cardiovasculares,... hace que sean un colectivo de especial riesgo que así deben ser tenidas en cuenta al abordar la estrategia de vacunación. Recientes estudios confirman una mayor tasa de mortalidad en personas con alteraciones del desarrollo”. Aseguran desde Aspace Galicia que “llevamos semanas reclamando que se priorice la vacunación de las personas con parálisis cerebral que acuden diariamente a centros de día, ocupacionales y educativos, gestionados por nuestras entidades, con el fin de reducir el riesgo de contagio y las consecuencias del mismos. r.m.a.