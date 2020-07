Libres de restricciones 7 concellos de A Mariña pero Burela se confina

Los 13.198 habitantes que residen, según el último padrón oficial, en los concellos de O Vicedo, Ourol, Alfoz, Mondoñedo, Lourenzá, Trabada y O Valadouro dejarán hoy de sufrir restricciones de movimientos por toda Galicia; las 45.734 personas que viven en los municipios que forman el núcleo duro de la comarca de A Maria, es deci, Ribadeo, Xove, Cervo, Foz, Viveiro y Barreiros, ya podrán moverse entre ellos y los siete anteriores, mientras que los casi 10.000 que viven en Burela, epicentro de este brote de covid-19, solo se desplazaran dentro de los límites que marcan los 5,78 kilómetros cuadrados del municipio.

Fue la decisión adoptada por la Xunta siguiendo los criterios marcados por los expertos sanitarios del comité científico tras comprobar la evolución de los últimos datos que reflejan que solo hay dos hospitalizados y el resto de infectados evolucionan de una forma favorable.

Por eso la Consellería de Sanidade y el Sergas levantaron la restricción de movimientos en siete municipios de A Mariña lucense, donde se registra un brote de covid-19 con 182 casos activos, mientras restringe al ámbito de su propio término municipal los desplazamientos en Burela salvo excepciones.

Así lo anunciaron este viernes el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y miembros del comité clínico en una rueda de prensa en la que explicaron que O Vicedo, Ourol, Alfoz, Mondoñedo, Lourenzá, Trabada y O Valadouro “quedan totalmente libres” para moverse fuera de sus términos municipales. Almuiña y los expertos concretaron que Burela representa “un punto caliente”, por lo que se le restringe en los próximos cinco días el movimiento a su propio término municipal.

En la zona intermedia habrá seis ayuntamientos con una “incidencia media” del virus que se podrán desplazar entre ellos “con movilidad total”. Se trata de: Ribadeo, Xove, Cervo, Foz, Viveiro y Barreiros.

Mientras, Sanidade mantiene en los 14 ayuntamientos de A Mariña las medidas determinadas hace cinco días de limitar el aforo en los locales (al 50%), el número de personas no convivientes que se pueden reunir (10) y la restricción horaria hasta las 00,00 horas.

“Vamos a plantear un periodo de cinco días de revisión”, explicó el conselleiro, para señalar que transcurridos los mismos se volverán a reunir para evaluar la situación. Almuiña destacó que las medidas, que les han sido comunicadas a los alcaldes de A Mariña en la mañana de este viernes, entrarán en vigor desde las 00,00 horas de este sábado tras ser publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Asimismo, tras matizar que “no es confinamiento, es restricción de movilidad”, puntualizó que siguen en vigor las excepciones para desplazamientos en casos por motivo laboral, cuidado de personas dependientes y “causas de fuerza mayor”.

Sobre el tráfico rodado, ya que la A-8 atraviesa municipios de A Mariña, el conselleiro aclaró que “no hay ningún problema” porque “el tránsito puede pasar perfectamente”. “Buscamos limitar la restricción al ámbito que tiene incidencia mayor para protegerlos a ellos y a los demás”, matizó.

MASCARILLA “EN TODO MOMENTO”. Por parte del comité clínico, del que dos expertos intervinieron por vía telemática , han recalcado la importancia de medidas como la higiene de manos, el uso de mascarilla “en todo momento” y el mantener la distancia de seguridad. “Y en la zona de A Mariña mantener la cuarentena”, indicó el doctor Vázquez Estévez, jefe de Oncología del HULA. “Los contactos estrechos tienen que guardar cuarentena”, señaló porque “pueden contagiar”, por lo que ha apelado a la “responsabilidad social y personal”.

En esta línea, el doctor Tato Vázquez-Lima, del área de Pontevedra y O Salnés integrante también del comité clínico, incidió en el “uso correcto de la mascarilla”, entre el resto de medidas, y apeló a “pensar en la solidaridad y el cariño a las personas mayores”. Por ello, avalaron las medidas adoptadas en el marco del documento gallego de rebrotes, que establece que se revisen los datos de incidencia en periodos de tres y siete días. Así, explicaron que “existe un foco caliente con muchos casos que se localiza en Burela”, por lo que defiende que “la restricción de movilidad debe mantenerse” en este municipio.

El doctor Vázquez-Lima señaló una segunda zona “templada”, de seis municipios en la línea de costa desde Viveiro, que rodean Burela, a la que se ha referido como “cinturón de seguridad”, y en los que permitirá la movilidad entre ellos durante los próximos cinco días.

En cuanto al resto -los siete municipios en los que se permitirá la libre movilidad por todo el país- a los que ha denominado “zona fría”, matizó que “el número de casos acumulados en tres días es muy bajo y en la mayor parte es cero”. Con todo, el doctor Vázquez-Lima llamó a la “responsabilidad y solidaridad de todos para parar este virus”.

BROTE “CONTROLADO”. El gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, por su parte, concretó que el brote está “controlado”. Cuenta en la actualidad con 182 casos activos, 17 más que el jueves, y con 708 personas en cuarentena en la comarca de A Mariña. Desde la fecha del inicio, el primer caso se detectó el pasado 23 de junio, se han dado 27 altas. Todo ello sitúa casos de infectados detectados en 209.

Tanto el conselleiro de Sanidade como el gerente del Sergas han hecho hincapié en que de los cinco hospitalizados con covid-19 en el Hospital Público da Mariña, tres recibieron el alta este viernes. Ante las críticas sobre los datos hechos públicos, Almuiña ha asegurado que son los “reales” y “complejos”.

De este modo, han hecho hincapié en que el brote “está controlado” y los positivos detectados “proceden de contactos”, a lo que ha sumado el “tema asistencial” por el que tras tres altas este viernes los hospitalizados con covid bajan “a dos” en el hospital de A Mariña.

El titular de Sanidade ha llamado a la “tranquilidad” por la evolución de este brote y comentó que ya hablaron con el alcalde de Burela para mantener reuniones bilaterales en los próximos días para ver la evolución. En este sentido, apeló a “seguir trabajando en conjunto”. “Lo vamos a conseguir”, dijo Almuiña.

A VOTAR SEGUROS. Con respecto a la celebración de las elecciones , Vázquez Almuiña insistió en que “hay un protocolo claro que cumplir y, si lo cumplimos, no habrá ningún problema”. De este modo, instó a acudir en las horas con menor afluencia, emplear el menor tiempo posible para votar, llevar mascarilla, higienizar las manos y, en caso de despertar con fiebre o tos, “ponerse en contacto con el 061 para hacer una encuesta y, a partir de ahí, actuar como se necesite”.

“La única prohibición desde el punto de vista sanitario es para aquellas personas que tienen una enfermedad contagiosa que afecta a la salud colectiva y no puede salir de casa; si eso no se cumple, hay que dar un informe a la autoridad judicial, que es la que marca en el confinamiento en ese momento”, añadió Almuiña, quien ha insistido en que “las garantías de todos los ciudadanos están preservadas” aunque, con los datos de ayer 259 gallegos, los que tiene covid, no podrán hacerlo; 182 residen en A Mariña..

Cuestionado sobre si la Xunta “asumiría la responsabilidad” de cualquier contagio el 12-J, el conselleiro señaló que “la administración asume la parte de responsabilidad que le corresponde”.