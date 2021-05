Llegará otro ‘récord’ de vacunas con cerca de cinco millones para España

Santiago. Casi la totalidad de los decesos por el coronavirus en Galicia acontecidos durante el pasado año (el 99%) fueron muertes de habitantes mayores de 50 años. Asimismo, de ellos, el 70 por ciento tenían más de 80 años, aun representando dicho colectivo menos del 9% de la población autonómica. Sin embargo, con el avance de la pandemia y también la generalización de las PCR, los porcentajes de casos detectados por grupos de edad arrojan resultados es muy parecidos entre ellos.

Estas son algunas de las conclusiones que pueden extraerse de un nuevo trabajo elaborado por investigadores de la USC, UVigo y Sergas en el que se analizan los datos del pasado 2020 en la comunidad. En este sentido, el trabajo fue publicado recientemente en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health con el título ‘One year of the covid-19 pandemic in Galicia: a global view of age-group statistics during three waves’ y firmado por Juan José Nieto, catedrático de Análisis Matemática de la USC, junto a los profesores Iván Area (Uvigo) y Pedro Marcos (Servizo Galego de Saúde).

En el estudio efectuado, los investigadores apuntan que en un año de pandemia casi el 71% de los gallegos fallecidos eran mayores de 80 años, estando otro 19% en el grupo de 70-79; algo más del 6% en el de 60-69 y un poco menos del 3% en el coletivo de 50-59 años de edad. ecg