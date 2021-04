Los casos activos siguen subiendo ‘a cuentagotas’ en Galicia

Poco a poco, a cuentagotas, Galicia va sumando casos de coronavirus y ya se encuentra camino de los 2.500. Hasta las seis de la tarde de ayer, últimos datos facilitados por el Sergas, se contabilizaban exactamente en la comunidad 2.439 activos, 39 más que los registrados veinticuatro horas antes. La cifra se sitúa en niveles similares a los de la recta final de agosto y muy lejos de los peores momentos de la pandemia en la comunidad, que rozó los 23.000 activos a finales de enero, en el punto más crítico de la tercera ola.

Pero toda precaución es poca, y es que hay que remontarse al pasado 28 de diciembre --cuando había en la comunidad 5.508 casos activos--, después de las Navidades, para encontrar siete días consecutivos de crecimiento de los casos activos, algo que, con anterioridad, no ocurría desde mediados del mes de octubre. Hay que coger las comparativas con prudencia, pero es innegable que debemos estar alerta y no confiarnos, pues en aquellos momentos se estaba gestando el caldo de cultivo que desencadenó en una fatídica tercera ola, y no es momento ahora de permitir que llegue una cuarta.

Suben también la cifra de nuevos contagiados: 199 más, que supone 41 más que la jornada anterior. Esta es la cifra más alta, próxima a los 200, notificada desde el pasado 13 de marzo (277). Esto eleva la tasa de positividad a un 2%, tras haber descendido en la jornada del lunes a un 1%, aunque todavía continúa por debajo del 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija para dar por controlada la pandemia.

LOS HOSPITALES SIGUEN MEJORANDO. Respecto a la presión hospitalaria, los números se mantienen estables y con pocas variaciones. Hay hoy tan solo un hospitalizado en planta menos (de 158 se ha pasado a 157). Y en las unidades de cuidados intensivos se ha pasado también de 26 ingresados a 25. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Galicia es la comunidad española con menos ocupación de camas de críticos con pacientes de coronavirus (un 3 %) y la segunda si se atiende a las camas ordinarias (2,30 %, solo Murcia tiene menos).

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria desciende en la de Vigo, así como en la de A Coruña, donde hay siete pacientes Covid menos ingresados; mientras que se mantiene en la de Pontevedra y O Salnés; y sube en las de Ferrol, Santiago y Barbanza, Lugo y Ourense.

En concreto, en la de A Coruña y Cee se reducen a siete los pacientes Covid en UCI (dos menos ) y a 52 los de otras unidades (cinco menos); mientras que en la de Vigo siguen cuatro en críticos y bajan a 30 los de otras unidades (uno menos).

Mientras, en la de Pontevedra y O Salnés suben a cuatro los pacientes con coronavirus en UCI (uno más) y descienden a 22 los de otras unidades (uno menos)--. En cuanto a la de Lugo, siguen tres en críticos y aumentan a ocho los que se encuentran en otras unidades (uno más). Por su parte, el área de Ferrol sigue sin pacientes Covid en UCI y cuenta con nueve ingresados en otras unidades de hospitalización --uno más--; mientras que la de Santiago y Barbanza mantiene cuatro en críticos y registra 21 en otras unidades (tres más).

CARBALLEDA DE VALDEORRAS DISPARA LA INCIDENCIA A 1.400. Por otra parte, sobre la incidencia acumulada por municipios, Galicia mantiene en estos momentos tres ayuntamientos en restricciones máximas: O Grove, A Pobra do Caramiñal y Carballeda de Valdeorras. De ellos, es este último el que ha repuntado en mayor medida en los últimos días, disparando sus casos por cada cien mil habitantes a 1.400, casi tres veces por encima del límite que le sitúa en cierre perimetral (500 de IA a 14 días). Y es que sus escasos 1.500 habitantes hacen que los 18 contagios identificados tanto a siete como a catorce días, suponga un auténtico ‘boom’ en la incidencia.

Por su parte, A Pobra tiene 546 casos por cada cien mil habitantes --y 51 casos confirmados a 14 días y 22 a siete-- y O Grove 582 --62 casos a 14 días y 33 a siete--. Otro ayuntamiento se suma al punto de mira, al superar también los 500 de incidencia: Pontedeva, con 587 casos por cada cien mil habitantes --3 casos a catorce días y también a siete--.