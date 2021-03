Los concellos ya se pueden sumar al sistema que agiliza las ayudas para la hostelería

Santiago. La Unión Europea (UE ) espera que el pasaporte sanitario COVID o tarjeta sanitaria europea de vacunación entre en vigor en el mes de junio, como aseguró este mismo domingo el comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton. La idea es que sirva para reactivar el turismo de cara al verano, como pidieron los paíse del sur de Europa. Los puntos más importantes a tener en cuenta son:

• Será gratuito, en formato digital o en papel, con un código QR. El documento contendrá la información en dos lenguas, en la lengua oficial del Estado miembro que lo emita y en inglés.

• En él se indicará si la persona tiene puesta alguna vacuna, pero solo se tendrán en cuenta las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (AEM), es decir, Pfizer, Moderna, Astrazeneca y Johnson & Johnson, aunque los países podrán aceptar como válidas otras como la rusa Sputnik V o las china Sinopharm y Sinovac.

• También se tendrá en cuenta en el documento si el viajero pasó la infección de la COVID-19 (en este caso en los últimos 180 días), si tiene anticuerpos de la enfermedad y el resultado de pruebas PCR o de anticuerpos que se le realicen antes de emprender el viaje.

• Recibirá el nombre de Pase Verde Digital y tendrá un código que al ser escaneado revele la información sobre la COVID respetando la privacidad del individuo.

• El objetivo principal es la reactivación del turismo en tiempos de coronavirus por lo que estaríaen vigor mientras la Organización MUndial de la Salud (OMS) siga declarando el estado de la enfermedad como pandemia.

• Con él no será obligatorio estar vacunado para viajar pero en el caso de que la persona no esté inmunizada los países podrán seguir estableciendo la obligatoriedad de realizarse pruebas antes de la entrada en su territorio para saber si el viajero está infectado o no.

• Estará disponible para todos los estados miembros de la UE y se estudio la posibilidad de incluir a Noruega, Islandia y Suiza.

• Asimismo, se distribuirá también a extranjeros que residen en la UE y a los visitantes que tengan permiso de viajar a otros estados miembros. s. barba