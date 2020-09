Los escolares gallegos regresan seis meses después con ganas a sus clases

El inicio de curso en Galicia en la era covid, aunque solo para una parte de los escolares gallegos debido al regreso escalonado, estuvo marcado por la incertidumbre entre docentes, padres y niños, un sinfín de nuevas normas para la prevención de los contagios del coronavirus y un rosario de incidencias que dificultaron el transcurrir de la jornada. Sin besos ni abrazos de bienvenida, pero con ilusión en unos y preocupación en otros, los centros educativos de infantil, primaria y educación especial abrieron este jueves sus puertas, después de 6 meses cerrados, para cerca de 104.000 escolares en el inicio de curso más diferente e incierto en años.

Ayer le tocó el turno a los más pequeños –4º y 5º de infantil, 1º, 2º y 3º de primaria– junto a todos los alumnos de educación especial y las diferentes rutas y puertas de acceso al colegio, así como la desinfección de manos al llegar y las mascarillas obligatorias desde los 6 años en todo momento fueron la tónica dominante en toda Galicia en una jornada que el presidente gallego calificó como “dentro de la normalidad”.

Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, reiteró que la preparación para retomar las clases no se acometió “con el rigor y la planificación” debida. Aseguró que se seguirá trabajando para mejorar las condiciones de seguridad en los centros pese a que “el riesgo cero no existe” por lo que es más necesario que nunca “el compromiso” de los padres y los docentes. “Es fundamental, lo necesitamos. No podemos volver a cerrar el sistema educativo”, remató.

Pese a esa normalidad, fueron decenas las incidencias registradas en los colegios. Así, un padre acabó detenido ayer, al negarse a ponerse la mascarilla cuando llevaba a su hija, alumna del CEIP San Pedro de Visma, en la ciudad de A Coruña. Según indicó el director del centro, Juan Manuel Pérez, a Europa Press, sobre las 9 de la mañana, tras no atender a los requerimientos del personal del colegio para que se pusiera la mascarilla, agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir. Estos volvieron a pedirle que se la pusiera, a lo que él se negó e incluso intentó agredirlos con un bastón que llevaba, por lo que los agentes se lo llevaron detenido. Por recomendación de la Policía, la dirección denunciará lo sucedido.

El caso más preocupante se dio en el CPI Mosteiro-Meis. Un positivo en el centro puso en cuarentena a todo el equipo directivo, a la orientadora, al conserje y a parte del profesorado, y todavía están esperando los resultados de las PCR. La Jefatura Territorial de Educación insistió en que la escuela iniciase el curso con normalidad, con una directiva suplente, y el propio centro censuró la decisión de la Consellería de mantener el calendario previsto ante la imposibilidad de abrir en las condiciones adecuadas y sin servicio de comedor, que todavía no está adaptado. Finalmente solo dos escolares acudieron ayer al inicio de curso en Meis.

Así mismo, el CEIP Pedro Caselles Rollán, de Xove, aún está en obrasinteriores y exteriores. Tras solicitar retrasar el inicio se les comunicó que debían comenzar “bajo la responsabilidad del equipo directivo”. Según el ANPA, “numerosas llamadas y mensajes” de familias están transmitiendo su “inseguridad”, puesto que las aulas no están preparadas y las obras en el exterior dificultan la ventilación del centro. La dirección del mismo confirmó este jueves su decisión de dimitir.

Tampoco acabaron las obras en otros 8 centros y retrasaron el inicio. En la provincia de A Coruña el CEIP de Palmeira (Ribeira), en la de Lugo, el Centro de Educación Especial Infanta Elena (Monforte de Lemos) y en la de Ourense, el CEE Miño. Estos tres centros volverán a clase el próximo lunes. En la de Pontevedra están en la misma situación el CEIP de Baño-Xanza (Valga), el CEIP do Carballal (Marín) y el CEE de Pontevedra (Pontevedra), el CPI de A Cañiza y el CEIP Xulio Camba (Vilanova). Estos volverán el día 16.

Por otro lado, los padres del aula del CRA de Caldelas decidieron que no llevarán a sus hijos al aula de Baños por sus deficiencias. Denuncian que un informe técnico del Concello de Tui “certifica” que “no son aptas para la actividad escolar infantil”.

Por otro lado, a los ocho institutos de Santiago que demandan retrasar el inicio de curso por la imposibilidad de organizar horarios y asignar espacios, se sumaron ayer otros dieciocho de Pontevedra y comarca. Enviaron un escrito a Educación demandando un aplazamiento mínimo de una semana. En su caso debería volver a clase los días 16, 17 y 18, pero piden una semana más.

Y todo ello en medio de la huelga de profesores, convocada para ayer por algunos de los sindicatos, y apoyada por las Asociaciones de Padres de Galicia.