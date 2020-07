Los Secretos de la Ansiedad: una herramienta para entender la enfermedad

El libro Los secretos de la ansiedad fue presentado este lunes a las 21.00h por el equipo de la Clínica Balión. La intención de sus autores, Jesús Cudeiro, Daniel Cortizo y Borja Alsina, es dar a conocer la ansiedad como trastorno mental común en la sociedad actual, sus repercusiones en la salud, los tipos de trastornos existentes y algunas de sus causas más comunes. El libro constituye una guía, una herramienta explicativa para ayudar a orientar a las personas sobre las decisiones a tomar en función de sus necesidades básicas autopercibidas. De esta forma, el objetivo que persiguen sus creadores es ayudar a saber si se necesita la ayuda de un profesional de la salud mental y cómo decidirse a actuar.

Enfermedades estigmatizadas

A través del recorrido que se hace en el libro se exponen casos reales vividos en la clínica Balión, especializada en el tratamiento de la ansiedad. Esta es una de las enfermedades más frecuentes de nuestros días, pero la estigmatización y los tabúes que existen en la mayoría de ámbitos sociales derivan en que muchas personas no lleven un tratamiento correcto de la enfermedad. La ansiedad es un trastorno contemporáneo nacido por el ritmo de vida frenético que llevamos hoy en día. Esto puede acarrear problemas a largo plazo y “cambios a nivel orgánico en el cerebro” en términos de consecuencias físicas, según nos explicaba Jesús Cudeiro, uno de los autores y psicólogo general sanitario. Con esta publicación se busca también una normalización de las enfermedades mentales y de la asistencia a especialistas de la salud de este ámbito.

El peligro del Coaching

Durante la guía también denuncian el peligro que suponen los coaching sin formación específica y avalada que pueden suponer un riesgo para el contratante de estos servicios en caso de que padezca una enfermedad mental. Estos servicios ofrecen un “positivismo irracional” lo que acaba derivando en “un peor estado emocional”. Además, en relación a las prácticas no recomendadas, Cudeiro destaca que existe “un número de psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes que es el menor de toda Europa por lo que el psicólogo termina siendo el último especialista al que la persona accede”. Esta limitación lleva a que no se pase por un profesional de la salud mental y que la primera opción de tratamiento sea de carácter farmacológico en casos leves o moderados, cuando la guía NICE -National Institute of Health ande Care Excellence- determina que los fármacos ante enfermedades mentales leves no son nunca preferentes.

Existen diferentes tipos de trastornos de la ansiedad causados por un contexto concreto, preocupaciones y miedos derivados de un tipo de vida sedentario y estresante. En esta guía, se profundiza en los posibles tipos de diagnóstico con parada obligatoria en un profesional de la salud mental que evalúe la situación y encuentre una solución específica para cada caso.

Ejercicio físico como ansiolítico

La ansiedad es una enfermedad que se puede prevenir a través del ejercicio físico, además de ser un buen recurso para modificar nuestro foco atencional de primera mano, los autores del libro afirman que la ausencia de ejercicio, derivado también de los ritmos de vida actuales, es una de las causas de este tipo de trastornos ya que “nuestro cuerpo no está preparado para tener una vida sedentaria” según apunta Cudeiro.

El libro o guía fue presentado este lunes a las 21.00h de forma online y multimedia a través de la cuenta de Instagram de la clínica Balión. Sus autores irán actualizando y avanzando fragmentos del libro es sus diferentes redes sociales durante estas próximas semanas.