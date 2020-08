Luz verde de Educación a la comisión de trabajo para el seguimiento de la covid

··· Desde el sindicato ANPE Galicia, critican la creación de esta comisión por varias razones. Entre ellas, el momento, en pleno periodo vacacional y no lectivo; el no haber tenido en cuenta para ella a los representantes del profesorado y porque, comenzado agosto, el sector está en medio de un gran número de instrucciones diferentes. “Desde ANPE criticamos que a 25 días del inicio del curso estemos en una marabunta de instrucciones contradictorias y que contravienen las normas sanitarias de Sanidad y las recomendaciones de la OMS. Con 17 inicios de curso distintos que, en nuestra comunidad, no suponen ni un efectivo docente más, ya que los ARCO (Apoyo, Refuerzo de Competencias y Orientación) son refuerzos ya existentes en cursos anteriores. Cuando se quiere que algo no funcione se crea una comisión y arreglado”, indican.