‘Madrugador’ comité clínico para analizar la Navidad

Evolución. El comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia volverá a reunirse hoy para analizar la evolución de la pandemia en Galicia pasada Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. La Consellería de Sanidad indicó que la reunión será más pronto que en anteriores ocasiones, cuando se producía por la tarde y terminaba entrada la noche. Sobre un posible aumento de restricciones de cara al Día de Reyes, su titular, Julio García Comesaña, recordó en una entrevista en la Cadena Ser que en las dos últimas reuniones del comité las cifras “no reflejaban un incremento importante y por eso se mantuvo el criterio” de flexibilizar la movilidad para reuniones familiares, pero insistía que “nunca se descarta nada”. Comesaña reconoció que los datos preocupan “todas las veces que no bajan”: de una incidencia acumulada a 14 días de 183 positivos por 100.000 habitantes el pasado martes se sube a 190, lejos aún de los 279 en España. No ve el conselleiro “especialmente malos”, que achaca no solo a los encuentros familiares, también al clima, que aumenta las reuniones en espacios cerrados., aunque recuerda que el comité clínico tomará su decisión basándose solo en datos objetivos”.