Máis de 200 propostas para sanción en controis das restricións en Galicia durante a noite de Reis

A CORUÑA. EP. Un total de 7.260 persoas foron identificadas en operativos desenvolvidos pola Garda Civil e a Policía Nacional o 5 de xaneiro con motivo da celebración da noite de Reis, das que 201 foron propostas para sanción. En concreto, o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, informou este mércores de que o 5 de xaneiro --noite de Reis--, establecéronse 581 dispositivos de seguridade que alcanzaron a 7.260 persoas e 5.603 vehículos en Galicia.

No marco destes controis, a Garda Civil e a Policía Nacional sumaron 201 propostas de sanción. Durante o 5 de xaneiro, 1.230 persoas foron identificadas pola Policía Nacional e 6.030 pola Garda Civil. En canto a vehículos, a Policía controlou 846, mentres que o Instituto Armado fixo o mesmo con 4.757. Así, entre Garda Civil e Policía Nacional, contabilizáronse 581 dispositivos de seguridade con 61 propostas de sanción da Policía e 140 da Garda Civil.

A este respecto, nun comunicado remitido aos medios, Javier Losada incidiu na importancia de que continúe a responsabilidade individual "no que resta de festas", para o que fixo un chamamento a que a actitude da poboación "continúe como até agora, con especial coidado nuns momentos de reunións familiares nos que a pandemia da covid-19 constitúe un importante risco".

O delegado do Goberno subliñou que é necesario seguir as indicacións facilitadas polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado que, "na actualidade, continúan reforzando a vixilancia en áreas de aglomeración de persoas, así como en zonas de lecer e restauración", destacou Losada. “Tanto a Policía Nacional como a Garda Civil traballan para garantir o cumprimento das restricións impostas pola Xunta", lembrou Javier Losada.