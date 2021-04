Maroto contradice a Feijóo: Galicia no puede desarrollar un pasaporte de vacunas propio

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, pidió este lunes al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que se coordine con el Gobierno para no anunciar a la población medidas que luego no se pueden llevar a cabo, como un pasaporte de vacunación propio.

En una rueda de prensa en Segovia, la ministra aseguró que este documento no se puede crear a nivel autonómico, sino que tiene que desarrollarse para toda España: "Tengo que decir que en este momento no se puede desarrollar, tal y como Galicia establece, un certificado a nivel de una comunidad autónoma, este certificado se tiene que hacer a nivel nacional", señaló.

"Estamos acostumbrados a que el señor Feijóo anuncie cosas pero luego nunca las pone en marcha. Es un anuncio que hace como otros que, como digo, anuncia pero no lo pone en marcha", dijo Reyes Maroto, quien se refirió a la Ley de Salud gallega, contra la que el Consejo de Ministros acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad.

La ministra demandó "al señor Feijóo y a todas las comunidades autónomas" que se coordinen con el Gobierno central, apuntando que para esos efectos está, no sólo el Consejo Interterritorial de Salud, sino las conferencias sectoriales.

Además, llamó la atención sobre el hecho de que la semana pasada se celebró la reunión de este tipo para el sector del turismo, y el consejero de la Xunta "no planteó ningún tipo instrumento" como este. "Creo que los ciudadanos no quieren improvisaciones", opinó la ministra: "Creo que el ruido no ayuda, donde nos tenemos que coordinar es en los espacios que el Gobierno y comunidades autónomas tenemos, y que cualquier anuncio que se haga, por favor, que se haga coordinado"

Ello "para no generar expectativas a la gente de que se pueden hacer cosas que no se pueden llevar a cabo, o bien porque no tienen competencia las comunidades autónomas, o bien porque va en contra, en el caso de la semana pasada, de la constitución", dijo.

"Por lo tanto, menos improvisación, más pensar en el interés general y más coordinación con el Gobierno de España, que sin duda somos un Gobierno que hemos demostrado que sabemos cogobernar y que pensamos siempre en el interés general", remató la ministra.

Reyes Maroto precisó que el Gobierno de España está trabajando en la creación de un certificado digital en el seno de la Unión Europea, el cual se prevé que esté disponible para el mes de junio y contemple no sólo si el ciudadano ha recibido la vacuna, sino otros datos como si ha pasado la enfermedad o se ha hecho la prueba en las últimas horas.