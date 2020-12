Más de 110 policías locales velarán en A Coruña por la seguridad en Fin de Año y Año Nuevo

A CORUÑA. EP. La Policía Local organizará para la jornada de este jueves y para la del 1 de enero un dispositivo especial integrado por 113 efectivos para velar por la seguridad de la ciudadanía en A Coruña, informa el consistorio. Las y los efectivos acudirán especialmente a las zonas de ocio y locales "para vigilar que las coruñesas y los coruñeses cumplen con las normas decretadas por la Xunta para estos dos días". Serán, explica, un total de 113 policías habilitados "con el fin de que la ciudad celebre la Navidad sin que se produzcan reuniones mayores de las permitidas y se respeten los horarios".

Al respecto, recuerda que los negocios de hostelería tendrán que cerrar al público a las once de la noche y no podrán volver a abrir hasta las once de la mañana del día 1. Desde el Ayuntamiento, se hace un llamamiento para que el vecindario "se comporte como hasta ahora" y para que festeje estas fiestas "con sentidiño". "Con el fin de que entre todas y todos, logremos frenar la pandemia", añade.